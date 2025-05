El PJ sanjuanino definió internas abiertas, pero con la intención de evitar las urnas y buscar la unidad a pedido de los intendentes

Este miércoles, el Consejo Provincial Justicialista definió -por unanimidad- el mecanismo de selección de candidatos para las elecciones legislativas nacionales y el cronograma electoral. Los consejeros decidieron el sistema de internas abiertas, pero especificaron que se trata de una cuestión legal y no política. El foco estará puesto en la confección de una lista de unidad. Los intendentes reclamaron un solo armado bajo la premisa de que no tienen los recursos ni el tiempo para enfrentar un choque intestino en las urnas.

El Partido Justicialista pegó el volantazo. Sucedió después de las declaraciones -evidentemente individuales- del presidente partidario Juan Carlos Quiroga Moyano en las que informaba la elección del sistema cerrado. "Va a ser una interna dentro de nuestro partido y elegiremos los candidatos", dijo en rueda de prensa hace una semana. Sin embargo, este miércoles, después de un proceso de rediscusión, la estructura del peronismo decantó por el sistema abierto, en el que puede votar toda la ciudadanía y no sólo los afiliados.

image.png El intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

La decisión llegó después de la reunión del Consejo con los intendentes y los presidentes de Juntas Departamentales. La sede del partido, ubicado en calle 25 de Mayo antes de avenida Alem, fue terreno de discusiones tensas. El jefe comunal de Rawson, Carlos Munisaga, dio un encendido discurso -con tono vehemente- en el arengó a "patear el tablero" y terminar con las divisiones de los sectores del senador Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja. Lo escucharon incluso los periodistas que estaban en los alrededores de la sala principal de la casona.

image.png De izquierda a derecha. Analía Becerra (San Martín), Rodolfo Jalife (25 de Mayo), Juan Carlos Abarca (Albardón), David Domínguez (Ullum), Romina Rosas (Caucete), José Castro (Angaco) y Sebastián Carbajal (Calingasta).

Hubo buena presencia de los caciques peronistas. En la previa, algunos se juntaron a tomar un café antes de ir al partido. En los comentarios de pasillo, la militancia sólo marcó dos ausencias: la chimbera Daniela Rodríguez y el vallisto Mario Riveros. La dirigente no pudo acudir por cuestiones de agenda. Tenía programada la inauguración de obras en el departamento en conjunto con el Gobierno provincial. Envió a sus consejeros, entre los que destaca la secretaria General del PJ, Agostina Testa, con la postura del sector que componen con el exintendente Fabián Gramajo: unidad o, en su defecto, interna abierta.

Sea como sea, después de horas de debate en las que hubo tres reuniones distintas -integrantes del Congreso; Consejo con intendentes; Consejo solo- el peronismo sanjuanino definió que formalmente el partido elija candidatos a través de un sistema de interna abierta, pero con la intención de no llegar a las urnas y poder configurar una lista de unidad que contenga a los accionistas mayoritarios: el uñaquismo, el giojismo y, más atrás, la novel sociedad entre Rawson y Chimbas.

Ahora Quiroga Moyano señaló: "Los intendentes no quieren internas, dijeron que no debe haber internas y que ellos van a seguir trabajando por la lista de unidad, que es lo que hemos consensuado". En la misma línea, habló el exministro de Gobierno y apoderado del PJ, Alberto Hensel, que después de un rato de explicar el porqué de la eliminación de las PASO, agregó: "Creemos que en la Carta Orgánica partidaria debe estar incluido una elección a través de internas abiertas porque creemos que es el sistema que se adecúa a estas circunstancias, pero no vamos a trabajar por una interna. Vamos a ir a una lista de consenso".

image.png El presidente de la Junta de Rivadavia, Facundo Perrone.

La decisión, que según los dirigentes es meramente instrumental y no se concretará, deberá ser refrendada por el Congreso Justicialista, que está convocado para el sábado 31. El órgano parlamentario del partido, que timonea el concejal de la Capital, Ariel Palma, también tendrá en sus manos el debate sobre la suspensión de las PASO y la discusión sobre el cronograma electoral interno que fija la presentación de listas para el 30 de julio y el acto electoral para el 27 de julio. Como el Congreso está compuesto por los mismos sectores que el Consejo, es probable que todo tenga el OK sin mayor inconveniente.

Los "precandidatos"

Desde hace meses, prácticamente desde mediados del 2024, hay tres "precandidatos". El exgobernador José Luis Gioja, el exintendente de San Martín, Cristian Andino, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Todos quieren unidad. Así lo dijeron y reiteraron infinidad de veces. Pero todos tienen una condición: unidad con su nombre a la cabeza.

El uñaquismo propone a Andino, el giojismo a su líder natural, y Gramajo fue abriéndose paso a los codazos después de la fundación del San Juan Te Quiero. El chimbero tomó más envergadura en el último tiempo con la sociedad política con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Los dos hacen las cuentas porque sus departamentos tienen un peso específico en cantidad de afiliados y movilización de votos como quedó demostrado en el 2020.

Fuentes en off aseguraron que "no hay chances de una interna" y que toda la discusión "es una cuestión instrumental" porque el foco está puesto en la unidad. No obstante, los más cautos sostuvieron que todavía hay posibilidades de un choque interno en caso que ambos sectores -uñaquismo y giojismo- se planten con sus candidatos.