El Concejo de Sarmiento rechazó nombramientos del intendente Castro por irregularidades

Por ejemplo, el 25 de junio se designó a Nerea Fabiana Bustos Morales como tesorera municipal mediante el decreto 677, pero sin haber presentado previamente su baja de funciones anteriores. En el mismo expediente se sumó el decreto 678, que aceptaba la renuncia del anterior tesorero, Sergio José Monfort Rosello, quien fue reubicado en planta permanente, también sin claridad sobre su situación funcional.

La maniobra se repitió con el nombramiento de Nerina Karen Fernández como contadora municipal, y el de Mariquena Castagnani como directora de Hacienda, quienes asumieron nuevos cargos sin que se oficializaran sus ceses en los roles anteriores.

“Se entiende que fueron errores administrativos groseros. No se puede tener a dos personas cumpliendo la misma función”, afirmó la vicepresidenta del Concejo, Marcela González, en diálogo con este medio. “Dado a que no se cumplían los procedimientos correspondientes tuvimos que rechazarlos y luego volvieron a presentar el mismo expediente con errores administrativos nuevamente. En comisión y en sesión hemos explicado que no podemos dejar pasar estas irregularidades porque el Tribunal de Cuentas los puede observar”, advirtió.

Lo más llamativo del caso es que, tras el rechazo inicial, el Ejecutivo volvió a remitir los mismos expedientes con las correcciones formales, pero reincidió en el error de utilizar los mismos números de decreto que ya habían sido observados y desestimados por el cuerpo deliberativo. De acuerdo con la normativa vigente, ante un rechazo formal, los nuevos actos administrativos deben contar con numeración distinta.

Entre los decretos reenviados también figuró el 640, mediante el cual se acepta la renuncia del Director Administrativo Martín Alejandro Fernández Monfort, hijo del concejal oficialista José Luis Fernández. En ese documento, se fijó como fecha de renuncia el 11 de diciembre… de 2025, es decir, una fecha futura, lo que encendió aún más las alarmas sobre la prolijidad del área legal del Ejecutivo.

El esquema de poder del Concejo

Por un lado, el oficialismo está integrado por Lucas Gómez (presidente del cuerpo), José Luis Fernández y Vanesa Ríos. Por el otro lado, están los opositores: el exintendente Mauricio Cendón , Marcela González y Diego Cortez.