El avance de la derecha y el cansancio del progresismo, según un consultor político sanjuanino

El miércoles, el presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, Maximiliano Aguiar, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo para analizar las elecciones en los Estados Unidos, que consagraron a Donald Trump como 47° presidente.

Ante la consulta sobre si los americanos se cansaron del progresismo y por eso eligieron a Trump, el sanjuanino dio sus argumentos e hizo un paralelismo con las elecciones argentinas del 2023 que consagraron al libertario Javier Milei. "Los estadounidenses decidieron hace algunos años -2016- saltar al vacío con tal de no seguir con la casta política y votaron por primera vez a Trump, que fue un fenómenos extrañísimo en ese momento. ¿Les suena familiar?", dijo.

En ese sentido, Aguiar dio a entender que los ciudadanos "estaban tan hartos" que hubiesen votado a cualquiera que no fuera parte del establishment bajo el razonamiento de que se podían equivocar, pero que si votaban a un política de carrera -de casta- seguro se iban a equivocar. "Me tiro y veo qué pasa. Puede ser que salga bien", comentó sobre la idea de los votantes.

"Creo que ahora Trump, a pesar de haber sido presidente, sigue representando un grupo no casta porque se sigue mostrando como un outsider, un hombre que está fuera del sistema política tradicional", dijo Aguiar. Por eso, según entiende el consultor, "no fue sólo un voto conservador para volver a los valores tradicionales -por más que hable del Make America Great Again-, él representa a un outsider rebelde. Eso fue para Trump un capital".

¿Se hartaron los americanos del progresismo? El discurso de derecha "le funcionó a Trump para captar a los votantes cansados del pogresismo, pero también de los valores tradicionales". Entonces, qué pasó para el avance de la derecha, si no sólo es el cansancio con la cultura woke. La respuesta: la pandemia de coronavirus.

Para el profesional sanjuanino, "hay tres valores centrales de la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad. En cada momento -en cada época- podemos medir cuáles son los valores predominantes y los ciudadanos aprecian lo que no tienen. Si uno se lesiona una pierna, va a contar lo lindo que es caminar. Nosotros perdimos un bien muy preciado, que es la libertad, durante un buen tiempo. Lo perdimos todos, fue un fenómeno mundial. La libertad como herramienta de construcción del discurso político es más eficiente de lo que era antes que perdiéramos la libertad.