Vóley por tv, cena larga y cartelitos: las perlitas de la visita de Guzmán

El ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, abrió su agenda en San Juan con una reunión con empresarios pero vino la noche anterior, este miércoles, y se quedó a dormir en la Provincia. En pocas horas de visita nacional, hay varias perlitas para contar.

-Cena Larga

Aunque no trascendió dónde, apenas llegado a San Juan en la noche del miércoles, Martín Guzmán compartió una larga cena con Sergio Uñac. Según el ministro contó, como infidencia, compartieron más de tres horas de charla distendida. "Anoche estuvimos cenando con el gobernador Uñac y me quedé pensando en la forma, el tono y el respeto. En tres horas no escuché en ningún momento un mensaje de antagonismo", aseguró el visitante. Uñac le agradeció con un proactivo tuit.

¡Bienvenido a #SanJuan, @Martin_M_Guzman! Nos espera una productiva jornada de trabajo para seguir fortaleciendo juntos el crecimiento económico de San Juan. pic.twitter.com/ajPrq3Mp9G — Sergio Uñac (@sergiounac) August 5, 2021

-Aparición sorpresiva

Ya se había comunicado a la prensa que el funcionario no brindaría conferencia de prensa y dado que la primera actividad era en el hotel cinco estrellas donde se aloja, se especulaba con que iría directamente por el ascensor hasta la sala del meeting con empresarios en el subsuelo. No obstante, Guzmán apareció de repente, caminando solo rumbo a la confitería, y a su encuentro fueron el gobernador y el vice. Muchos no lo reconocieron al principio hasta que se armó el revuelo de cámaras y micrófonos intentando sacarle una declaración, sin éxito.

-Vóley por tevé

En la confitería del hotel había un gran televisor transmitiendo los juegos olímpicos justo cuando Guzmán estaba allí con Uñac. En un momento empezaron a hablar de lo que pasaba en la pantalla, porque se daba la semifinal de Vóley de Argentina versus Francia, con lo que el gobernador le contó que tres sanjuaninos disputaban el heroico partido. El ministro miraba atento y junto a Uñac y Gattoni le dedicaron varios minutos al disfrute de las delicias del conjunto albiceleste.

-Candidatos presentes

La presencia de Martín Guzmán se suma a la de sus pares del gabinete nacional días atrás, Carla Vizzotti y Santiago Cafiero, que se dan en medio de la campaña para las PASO de septiembre. Por eso no extrañó ver entre los presentes al diputado nacional Walberto Allende y a la ministra de Gobierno Fabiola Aubone, siendo de los primeros en saludar al titular de la cartera de Economía.

-Reapariciones

Otros que se vieron en la reunión con empresarios y que no son empresarios son los ex senadores por San Juan Ruperto Godoy y Maira Riofrío, quienes hace tiempo no se veían en el escenario público. Llegaron temprano y juntos al hotel sobre Avenida Central. Muchos notaron la delgadez del ex legislador y junto con su ex compañera de banca se acercaron primero a saludar a Uñac y luego a Guzmán. Incluso "Peto" le tiró algunos datos al pocitano cuando hablaban del partido de vóley con el ministro nacional.

-De a pie

Los medios de comunicación sanjuaninos estaban todos esperando la llegada del Gobernador al hotel en su auto, pero sorprendió cuando se lo vio llegando de a pié. Al parecer prefirió bajar en la Avenida Central y caminar un trecho hasta la entrada, acompañado por un custodio. Algunos al verlo bromearon con que el guardaespaldas era Guzmán pero el ministro ya estaba adentro, alojado desde anoche en el complejo.

-Cartelitos

En su discurso hacia los empresarios, Guzmán dio algunas explicaciones sobre el plan económico de Argentina y en dos pasajes de su speech mostró unos gráficos impresos que llevaba en una carpeta. Contó que trajo varias estadísticas que hablan de la situación de la economía en el país que expondría en profundidad en su charla preparada en la UNSJ.

-Madrugadores

En la reunión con empresarios se dieron cita alrededor de medio centenar de ellos. La invitación decía a las 10 pero hubo algunos que procuraron llegar casi una hora antes. Entre los primeros en llegar se vio a Hermes Rodríguez de la Cámara de Comercio y a Julián Rins de la Cámara Argentina de la Construcción.