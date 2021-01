Cannabis medicinal: las claves que dejó la licitación del cierre perimetral de la plantación

Esta mañana en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el Vice Gobernador Roberto Gattoni junto al presidente de Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado, Dr. Roberto Correa, durante la mañana de hoy procedieron a la apertura de 13 sobres con propuestas presupuestarias para la realización del cierre perimetral de la plantación de cannabis medicinal en nuestra provincia.

En primera instancia, Correa celebró el comienzo de la primera obra como sociedad del estado, ya que en un futuro se podrá proveer a la sociedad de un producto medicinal que aún está ausente en San Juan y es escaso en el país.

“Es un emprendimiento muy nuevo (4 o 5 años) y con alta demanda por los resultados clínicos positivos obtenidos hasta el momento, especialmente para tratarla patologías como la epilepsia refractaria, la fibromialgia, todas las patologías que generan dolor articular, pacientes con tratamientos oncológicos, y demás. Este emprendimiento que la provincia se ha propuesto comienza su andar con esta licitación”.

Por otro lado, el Vice Gobernador aseguró que “en San Juan en el siglo pasado era la vitivinicultura y en la actualidad de la minería, la actividad productiva que tracciona la actividad a la provincia pero no hay que dejar que sea tan solo una la actividad economía principal de la provincia porque es peligroso y no es lo conveniente, por lo que promover el desarrollo de diferentes actividades y no una única, es uno de los objetivos que el gobierno de la mano del gobernador Sergio Uñac se planteó desde el inicio de la gestión”.

Las claves de este primer paso hacia la plantación de cannabis medicinal en San Juan:

Son tres los cierres perimetrales:

En la primera instancia (el de esta licitación) se construirá el cierre perimetral físico del predio, que consta de la elaboración del cerco alambrado y división medianera de seguridad de toido el emprendimiento. En segunda instancia se llamará a licitación del pedido de cierre tecnológico compuesto por cámaras de videovigilancia y dispositivos de seguridad y reconocimiento que exige el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y el tercer lugar es el cierre de seguridad personal, compuesto por la guardia policial y de protección que brindará seguridad las 24 hs que requieren este tipo de cultivos.

En los próximos años se prevee que el proyecto llegue a los 100 millones de dólares en inversión.

Generará 300 puestos de trabajo en los próximos 5 años con mano de obra calificada sanjuanina. Los salarios serán de calidad ya que se trata de un trabajo agrícola que requiere un grado de especialización muy importante ya que no puede mecanizarse la cosecha de cannabis, porque requiere de detalle y sutileza que solo se puede desarrollar de forma manual, según confirmó el propio vice gobernador.