Tremendo: Jubilada sanjuanina fue golpeada y asaltada por ladrones que le dijeron “me pasa la pelota”

“Cómo le va vecina. Se me caído la pelota de mi hijo en su fondo. Por favor, me pasa la pelota”, le dijo el desconocido. La jubilada le creyó, pensó que era alguien del barrio y caminó hacia la parte trasera de su casa para salir al patio. Fue ahí, cuando apenas abrió la puerta, que la atacó otro desconocido. En esos segundos también le apareció por detrás el hombre que le había hablado en la puerta de calle.

Así comenzó el violento atraco ocurrido en la mañana de este martes en una casa de la calle Young en Villa Mallea, en Concepción, y que tuvo como víctima a la jubilada Isabel Castro, de 77 años, que sufrió una golpiza por parte de dos delincuentes. La mujer en ese momento estaba sola cuando uno de esos sujetos llamó a su puerta y la engañó diciendo que su hijo había tirado la pelota en el fondo de su casa. Fue entonces que le pidió que le pasara el balón.

La mujer mayor caminó hacia el fondo y al abrir la puerta, fue empujada por un joven que cubría su rostro con un tapaboca y una capucha. “Se me abalanzó y me agarró. Por detrás me tomó el otro hombre que me habló en la puerta. Yo gritaba y gritaba pidiendo auxilio, pero ellos me pegaban trompadas y me tapaban la boca para que no gritara”, relató Castro.

Evidentemente, uno de los ladrones había trepado por el techo y se metió por el fondo. Y el otro fue el encargado de hacer caer en la trampa a la jubilada, que salió a atenderlo por el frente. Ese mismo sujeto, cuando la mujer caminó hacia el fondo, después saltó las rejas y también entró a la vivienda. De esa forma emboscaron a la víctima.

“Te vamos a matar”, fue la amenaza. “Querían plata. Y yo les juraba que no tenía nada. Les decía que era una pobre jubilada, pero me pegaron y me tiraron en el piso. Uno de ellos buscó unas sábanas y me ató los pies y las manos en el sillón de caña. Ah, también me taparon la boca”, relató visiblemente angustiada la jubilada.

Ella misma le indicó adónde guardaba los 5000 pesos que tenía. Los ladrones revisaron todo y finalmente tomaron ese dinero, un celular y algunos anillos. A los minutos salieron al jardín, treparon las rejas del frente y huyeron. Un vecino alcanzó a verlos cuando escapaban y supuso que eran ladrones, por lo que corrió a auxiliar a Isabel. La señora sufrió golpes que le dejaron algunos moretones en los brazos y el rostro, pero está fuera de peligro. La denuncia fue radicada en la Seccional 2da.