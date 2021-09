Excarcelaron a la madre del nene que se cayó del tercer piso de un edificio

Un niño de 5 años cayó del tercer piso de un edificio de Capital y, de milagro, sobrevivió tras los golpes que sufrió. Por el hecho, la Justicia intervino y, por pedido de los fiscales de la UFI CAVIG, la madre del menor, sospechada de cometer abandono de persona, fue detenida. Sin embargo, la mujer fue excarcelada tras la audiencia de formalización del caso.

Fuentes allegadas remarcaron que por el momento no hay imputación sobre la madre del menor y señalaron que lo que se lleva adelante sobre el caso son actuaciones investigativas. Hasta ahora no trascendió el nombre de la mujer, tampoco se sabe si el chico tiene un padre presente que se ocupe de cuidarlo mientras su madre se encuentra imposibilitada de hacerlo.

Si bien el titular de la Dirección de Niñez, Carlos Olivera, había comentado en el programa Sobremesa que la recomendación de su cartera era que el menor no estuviera con la madre, las fuentes de la justicia penal no pudieron confirmar nada al respecto. La sugerencia de la dependencia estatal fue producto de la recolección de testimonios que se hizo tanto en el ámbito familiar como en el vecinal.

Sin embargo, el juez Esteban de la Torre, del Tercer Juzgado de Familia, será el que tome la decisión después de evaluar los informes que les serán presentados.

Lo que la Justicia busca establecer es que si existió la comisión de un delito o solo se trató de un hecho desafortunado y aislado, además de milagroso porque pudo tener un final fatal.

El nene cayó de al menos 8 metros de altura y sobrevivió a semejante caída al vacío, luego de golpearse con un tender. El mismo que estaba en el patio donde cayó amortiguó la caída y evitó la desgracia. El patio interno del edificio ubicado en Av. Ignacio de la Roza y Santiago del Estero, al que tiene acceso un departamento de planta baja, fue el sitio donde se produjo el milagro, cuando el chiquito apareció en buen estado de salud.

Como la criatura no estaba bajo la supervisión de ningún adulto, la Justicia posó la mirada sobre la madre, una docente que fue llevada tras las rejas, a la Comisaría 3ra, y ahora quedó en libertad. Por el momento no hay sospechas formales que pesen sobre ellas, aunque hubo razones -que no trascendieron a la prensa- por las que decidieron su detención.