Tremendo: la anciana asesinada de Pocito fue golpeada y prácticamente degollada

Con el correr de las horas se van conociendo detalles del brutal crimen de la anciana de Villa Paolini, Pocito. Los investigadores tienen la certeza que la abuela fue atacada poco después de que salió a barrer la vereda. Creen que el móvil fue el robo, que la anciana de 82 años se resistió y que en esos instantes la golpearon y prácticamente la degollaron.

Fuentes del caso revelaron que el cuerpo de la jubilada María Pérez presentaba golpes en el rostro y un corte transversal en una de las caras del cuello. No fue degollada del todo, pero el filo del cuchillo tocó las arterias y murió desangrada en cuestión de segundos, explicaron los investigadores. Esta noche iban a tener el resultado de la autopsia que se le practicaba al cadáver en el Laboratorio de Investigaciones Forenses del Poder Judicial de San Juan.

Todavía no hay detenidos, pero los fiscales Renato Roca e Iván Grassi junto con los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Cristián y Maximiliano Gerarduzzi -de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales- se encuentran trabajando con los policías de la Sección Homicidios y Criminalística en busca de indicios y pistas del asesino. Fuentes judiciales señalaron que en el lugar trabajó la médica legista y también convocaron a la especialista en medicina forense María Beatriz Vázquez para un primer examen del cadáver en el lugar.

Procuraban obtener datos de la escena del crimen en el interior de la vivienda situada sobre calle Gobernador Rojas, casi Salvador María del Carril. Las primeras conclusiones de los investigadores judiciales fueron que Pérez murió entre las 9.30 de la mañana y minutos pasadas las 10 de este sábado. Esto quiere decir que la atacaron a poco de que terminó de barrer la vereda. Testigos afirmaron que vieron a la abuela con la escoba a las 9.30 en la puerta de su casa. Y la familia afirmó que empezó a llamar a la abuela pasadas las 10 y ya no contestaba.

Confirmaron que no forzaron las puertas de acceso a la vivienda. La puerta de la cocina –que comunica al patio delantero de la casa- estaba abierta. Hay otra entrada por el comedor, pero se encontraba cerrada. Se supone entonces que la mujer entraba a la cocina o tenía abierta la puerta cuando fue sorprendida y atacada por el delincuente.

Se sospecha que fue uno porque hallaron huellas de zapatillas de una sola persona. Y también por la forma en que mataron a la anciana. Si hubiesen sido dos los agresores, quizás la reducían fácilmente. Por el contrario, especulan que la abuela se resistió o intentó enfrentar al ladrón y ahí éste la agredió a golpes y después la acuchilló en el cuello.

El cuerpo de Pérez fue encontrado al lado de la puerta de la cocina. Durante la inspección del lugar, hallaron el arma homicida arriba de la mesa de ese sector de la casa: un cuchillo viejo con mango de madera y una hoja metálica de aproximadamente 15 centímetros de un solo filo. Los familiares afirmaron que ese cuchillo no es de la casa.

El asesino lo dejó sobre la mesa, aparentemente cuando empezó a revisar y sacar cosas de otro mueble de la cocina. En la huida lo olvidó. Todo esto también fortalece la hipótesis de que el móvil fue el robo. Se notaba el desorden en el comedor y en los dormitorios, como que el asesino hurgó todo en busca de objetos de valor. Al parecer, quería dinero. Porque no faltaban artefactos electrónicos u otros objetos. En cambio, no aparecía el monedero de la abuela. Los hijos dijeron a los investigadores que no manejaba mucha plata, a lo sumo podrían haber sustraído 10 o 20 mil pesos de la vivienda.

Los investigadores de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales siguen tomando testimonios y revisan los registros de las cámaras de seguridad de las casas vecinas y la zona. Todas son hipótesis, explicaron los voceros, incluso no descartan que el asesino sea un conocido, alguien del barrio o un delincuente ocasional que pasó por el lugar y entró a atacarla al verla sola.