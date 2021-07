Feriado más fútbol: un cóctel explosivo en pandemia que dejó más de 500 aprehendidos sanjuaninos

El fin de semana largo en San Juan se abrieron 330 causas y se registraron 540 aprehensiones de personas que violaron las medidas oficiales para evitar la propagación de la pandemia. Así lo informó el subsecretario de Seguridad provincial, Abel Hernández, respecto del resultado de los operativos que se dieron en este especial finde, donde hubo un feriado y un festejo por Argentina campeón de la Copa América. Sobre este evento futbolístico, el comisario reconoció que "el operativo se vio desbordado".

El fin de semana se presentó con gran movimiento de turistas dentro de la provincia. En los departamentos alejados, dijo el funcionario en radio AM 1020 que "los incidentes fueron los de cualquier fin de semana. Tuvimos el compromiso de Turismo, municipios y dueños de complejos".

Incluso se mostró satisfecho con los controles que se dieron en circunstancias especiales, por ejemplo en Calingasta donde estaba prevista la concurrencia masiva de jóvenes, que se autoconvocaron por las redes en los días anteriores al feriado, con la consigna "9J".

Hernández dijo que "lo que muchos temían que era el 9J, no hubo tales problemas, funcionó la prevención en los lugares". Explicó que a primera hora tuvieron demorados a varios minibuses en la puerta de la comuna, que estaban ocupados solo por menores de edad y el chofer del vehículo, circunstancia que no está contemplada en lo legal, ya que debe ir un mayor responsable. Y el transporte debe tener además la documentación en regla. Esto dio lugar a la intervención de las justicias de Paz y de Menores, que generó contactos telefónicos con padres y responsables de las empresas y sobre las 13 se permitió que ingreses menores pero con la debida anuencia de mayores,

No obstante, el éxito de los turistas no se dio de igual manera con el operativo para el partido: "el operativo se vio desbordado por quienes participaron del festejo", reconoció el funcionario. "Salieron abuelas con nietos y padres con niños chicos, se pidió que de última salgan en caravana de vehículos pero las imágenes hablan más que nosotros, no supimos mantener la cordura que la situación epidémica requiere", expresó.

Agregó que "el desborde fue tal que muchísima gente llegó a las plazas departamentales caminando y más que mantener el orden no se pudo hacer más. Queda esa imagen de la conducta nuestra que si no nos marcan los límites no podemos hacerlo por sí solos, no hemos aprendido en este año y medio de pandemia y de las cifras que a diario manejamos".