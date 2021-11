Tras el escándalo por el robo a la vecinal, los vecinos salieron a apoyar a la comisión del Aramburu

La comisión directiva de la unión vecinal del barrio Aramburu dio marcha atrás con su renuncia luego del robo que sufrieron y de la polémica generada por el reclamo a la Policía. Este jueves, decenas de vecinos se concentraron en el predio de la institución y le dieron el total respaldo al presidente y al resto de los integrantes de la comisión.

El cimbronazo no solo se dio por la bronca que generó el hecho delictivo producido entre los días 13 y 14 de este mes en el salón de usos múltiples de la vecinal, sino también en reclamo al allanamiento policial realizado en la casa de Augusto Pérez Garro, el presidente de la institución. Sucede que parte de la comisión de intentó recuperar los artefactos y materiales robados, entonces fue a buscar a uno de los presuntos ladrones y le pidió que devolviera las cosas, pero este joven denunció a Pérez Garro y a otra persona en la Seccional 27ma por presuntas amenazas. Eso indignó a los integrantes de la comisión directiva, que decidió renunciar en pleno.

El robo ocurrió en un local situada 20 metros de una unidad móvil de la Policía. Les sustrajeron materiales de construcción, los juegos de grifería, los sanitarios, 5 ventiladores industriales, equipos del estudio de radio, herramientas y hasta los andamios de los obreros que trabajan en la obra de remodelación de ese predio, aseguró Pérez Garro. La denuncia fue radicada en la comisaría del mismo barrio.

Según los miembros de la comisión, aportaron los nombres de los supuestos ladrones a los policías. En la Policía aseguraron que mencionaron a un menor, pero ese chico desde hace tiempo está internado en el Instituto Nazario Benavidez y era imposible que hubiese participado del robo. Lo cierto es que pasaron los días y Pérez Garro junto a otros integrantes de la comisión, a través de averiguaciones, identificaron a otro de los posibles involucrados en el ilícito. Fue así que concurrieron a la casa de ese joven y, según ellos, le dijeron que sabían que él con otras personas habían cometido el robo y le pidieron que devolvieran las cosas sustraídas.

“Nosotros no fuimos con armas ni nada. Sólo le pedimos que nos devolvieran las cosas y que íbamos a dejar todo como si nada hubiese pasado. No hicimos más que eso y nos fuimos”, explicó Pérez Garro. Sin embargo, ese muchacho concurrió a la comisaría y denunció al presidente de la vecinal y a otras personas por amenazas con arma de fuego, según las versiones. Policías informaron de esta situación al juez de turno, supuestamente al doctor Guillermo Adárvez, y éste ordenó que allanaran el domicilio Pérez Garro en el marco de una causa penal por presunta coacción, revelaron en la misma fuerza. El procedimiento se realizó el domingo último, pero no encontraron nada.

Esto indignó a los miembros de la comisión que, molestó por el procedimiento policial, decidieron renunciar a la unión vecinal. “Es el mundo del revés. Nosotros fuimos a denunciar un robo y resulta que allanan nuestras casas porque la Policía le da más importancia a lo que dicen unos ladrones. Es el colmo. Nosotros venimos trabajando hace años para mejorar el barrio y ayudar a los vecinos y nos hacen esto. Es increíble. Pedimos seguridad”, explicó Pérez Garro.

La decisión causó revuelo entre los vecinos del barrio. La entidad tiene más de 1000 socios y allí se realizan eventos sociales y también actividades deportivas como futbol, hockey, artes marciales, zumba y danza, entre otras. Este jueves, algunas personas se autoconvocaron en el predio del club para dar el apoyo a la Pérez Garro y al resto de la comisión directiva. Fue así que sus integrantes dieron más marcha atrás con la renuncia.