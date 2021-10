Catequista imputado de abusos: la clave está en los testimonios de los cinco niños

Abierta la investigación contra el profesor de catequesis sospechado de abusar de cinco niños de dos colegios privados, empezaran con las primeras medidas de pruebas. La principal es escuchar a las presuntas víctimas, que declararán en Cámara Gesell en los próximos días y serán las que confirmen si existieron o no los presuntos ultrajes.

Para el fiscal Raúl Iglesias y también para la defensa, ejercida por la abogada Sandra Leveque, las declaraciones de los pequeños son cruciales para definir la futura situación de Cristián Guillén. De todas formas, la letrada adelantó que pedirá la impugnación de la medida de presión preventiva dictada este lunes por el juez de garantías Federico Rodríguez.

Ministerio Público. El fiscal Raúl Iglesias es el que lleva adelante la imputación.

Lo que sorprendió fue la tranquilidad que mostró Guillén durante su comparecencia en tribunales, donde le imputaron los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una nena, y abuso sexual simple contra otros cuatro niños. En ambos casos, agravado por su condición de encargado de la educación, y en concurso real. Sus allegados dicen que es porque el profesor de catequesis confía en su inocencia. Pero llamó la atención su pasividad, pues el juez dispuso que permanezca detenido por el plazo de 5 meses y ordenó que lo trasladen al penal de Chimbas. En la jornada de este martes trascendió que hubo una sexta denuncia, pero no fue confirmado oficialmente.

Su traslado a la cárcel no es inmediato. Por protocolo, el detenido permanecerá alojada en una dependencia policial por al menos dos semanas, por prevención ante el COVID-19, hasta que lo lleven al Servicio Penitenciario Provincial. Esto puede hacer ganar tiempo a la abogada Leveque, que apelará la medida cautelar contra Guillén y solicitará que le concedan la libertad. “Esto es incipiente, la causa recién se inicia. Atento a otros fallos provinciales y nacionales que sientan precedentes y que hicieron lugar al beneficio de la libertad, voy a pedir que se revise la prisión preventiva. No hay que tomar en cuenta sólo la gravedad del posible hecho que se investiga, hay otras pautas que se deben valorar”, expresó la abogada, que aclaró que Guillén siempre se puso a disposición de la Justicia y no trató de interferir con la causa.

La defensora. La abogada Sandra Leveque es la defensora del docente detenido.

El examen médico a los chicos no arrojó nada, puesto que ninguno presenta lesiones en sus cuerpos compatibles con una agresión sexual, confirmaron fuentes judiciales. Esto puede ser una carta a favor del profesor de catequesis, pero también es relativo. El sólo testimonio de los niños puede hundirlo. Ya se programó que los pequeños declaren este jueves y viernes a través de Cámara Gesell. La defensa estará presente con un perito de parte.

Los chicos dirán ahí sí es cierto o no lo que denunciaron sus padres. En dichas presentaciones realizadas en la UFI del Centro ANIVI señalaron que los presuntos abusos ocurrieron entre fines de agosto y septiembre último y en su mayoría habrían dicho que sufrieron manoseos. Sus declaraciones definirán la suerte de Guillén, que por un lado es presentado como un excelente docente y por otro como un presunto pervertido sexual de niños. Los psicólogos dirán si lo que expresan los pequeños tiene visos de credibilidad y son coherentes en sus relatos. Por eso esperan sus testimonios.