Exclusivo: aparecen audios de “Sampieri”, el presunto asesino de doble identidad oculto en San Juan

Aunque la Policía y la Justicia de San Juan no lo encuentran, “Sampieri” o Saitta siempre aparece. “Desde la sombra”, como se les escucha decir en los nuevos audios que aparecieron este jueves y que llegaron misteriosamente a TIEMPO DE SAN JUAN. El supuesto asesino que es buscado en Mar del Plata y que estuvo oculto en San Juan con otra identidad hasta que lo descubrieron, volvió así a la escena desde la clandestinidad a través de mensajes que supuestamente envió a uno de sus denunciantes.

Esos audios fueron entregados por una mujer que prefirió no identificarse, pero que quiso que supieran que Pedro Ezequiel Iván Saitta o Leonardo Marcelo Sampieri –como se hacía llamar en San Juan- sigue presionando u hostigando a personas que lo denunciaron por estafa. Son tres mensajes en los que intenta persuadir a otra persona para que desista de las acusaciones en su contra. “No se olvide que tenemos un boleto de compra venta firmado entre los dos y tengo los audios que usted me envió de la camioneta. Y que usted está muy conforme que hicimos negocio. Éramos amigos, ahora se está olvidando de las cosas. Me parece que no es justo, hermano. Hay mucha gente que se quiso aprovechar de mi situación. Pero bueno. Lamentablemente, todo lo dejo en las manos de Dios. Así que le mando un abrazo”, le expresa, mientras le aclara que “usted me está acusando injustamente”.

En otro mensaje, le habla de lo mismo y reitera: “Muchas personas me traicionaron, igual yo soy una persona creyente en Dios. Todo lo dejo en las manos de él. Es el único que hace justicia. Les mando un gran abrazo, desde la sombra”. Y en otras cosas, Saitta le dice: “pensé que eras un poquito más inteligente, pero veo que no. Bueno, me canse de esperarte. Me cansé de jugar al gato y al ratón. ¿Qué paso? ¿No tenés cabeza?”

Prófugo de la Justicia

Saitta, tal cual es su nombre real -según los investigadores-, está prófugo desde el 10 de julio último. Ese día una comisión policial fue a detenerlo a su casa en Concepción, tras afirmar las sospechas que el hombre que se presentaba como vendedor de autos no era Leonardo Sampieri, como se presentaba.

Nadie explica hasta hoy cómo fue que este sujeto burló los controles de Antecedentes de la Policía con otro DNI –que pertenecía a una chica trans-, permaneció detenido y hasta fue condenado en el Sistema Especial de Flagrancia por la tenencia de una pistola y una bomba de gas lacrimógeno. De hecho, le dieron una pena de 2 años y 2 meses de prisión en suspenso antes que saliera a la luz toda su increíble historia. Fue así que, en esa ocasión, se salvó que lo enviaran al penal de Chimbas.

Pasado unos días, el tal Sampieri y su mujer denunciaron a los policías que hicieron el allanamiento en el que le secuestraron el arma y el gas lacrimógeno. Paralelamente, una ex novia suya lo denunció por amenazas con un arma de fuego. Además, ya tenía dos denuncias por violencia de género de 2020. Eso derivó que otra vez detuvieran al tal Samperi. Sin embargo, con el argumento de que sufría problemas de salud, consiguió que le otorgaran la detención domiciliaria en su casa de Concepción.

Fue en esos días de julio, que la Policía recibió el dato que el tal Sampieri -ese hombre que cumplía detención domiciliaria- era Pedro Ezequiel Iván Saitta y que supuestamente lo buscaban por un asesinato en Mar del Plata. Para cuando lo fueron a buscar ese sábado 10 de julio, el sujeto ya había desaparecido.

Después confirmaron que efectivamente era Saitta, un sujeto que es buscado desde el 26 de febrero de 2013 por matar a tiros a Mariano Torres en la ciudad de Mar del Plata. Periodistas del diario La Capital revelaron que, al momento del crimen, el ahora prófugo tenía 18 años y ya cargaba con antecedentes penales. El asesinato fue una venganza por el robo que sufrió la hermana de Saitta. La versión es que éste, junto a otra persona y a bordo de un auto Ford Escort, interceptó a Torres en el cruce de las calles 238 y 35 del barrio Belgrano en Mar del Plata y le largó cerca de 10 disparos. Uno de esos balazos dio le atravesó el pecho al otro joven.