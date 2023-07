Cristian, el romántico de la General Acha

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1678527249245433865&partner=&hide_thread=false Cristian, el romántico cantante de calle General Acha, el personaje sanjuanino de este lunes. pic.twitter.com/mHo4zDc0PY — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 10, 2023

Luego pasó de acompañante a alumno. Este familiar le enseñó a tocar las notas básicas de la guitarra criolla, y desde ahí nunca la dejó. Como dijo, su gran desarrollo de la audición, característico de las personas no videntes, le ayudó a mejorar su trabajo. “Musicalmente, mi condición me sirvió y me sirve un montón. Me permite sacar canciones de oído, pero también practico mucho a diario”, expresó.

Durante su adolescencia, y por problemas familiares, dejó su tierra natal para vivir en San Juan. La ida ocurrió hace 23 años y su padre fue quien lo acompañó.

A los 21 años decidió independizarse, luego se casó, formó una familia y se separó. A partir de esta etapa también comenzó a trabajar en la calle. Primero como vendedor de tarjetitas en los colectivos, pero dejó esta actividad.

Por este motivo, decidió transformar su pasión en el método para ganarse la vida. La ecuación trabajo más música más el contacto con la gente, algo que también le gusta a Cristian, dio como resultado la conversión en artista callejero.

"Hace más de 10 años estoy dando vueltas por las calles. Antes estaba en la sede de un banco de General Acha y Rivadavia y luego me cambié a este local de mitad de cuadra", contó.

Actualmente, Álvarez pasa cerca de cuatro horas en las afuera de este local comercial, más exactamente un supermercado. A pesar de que tiene canciones propias, él decide tocar covers. Según comentó, trata de no romperse la garganta porque “el que grita más fuerte o tiene los agudos más altos tiene más repercusión, pero después padece problemas de salud”.

“Siempre digo: ‘Déjenme así, porque si no me van a mandar a trabajar’”, bromeó. Él se siente feliz, mientras pueda caminar, ir, hablar, salir y tocar música, principalmente.

La colecta de Cristian

Hace algunas semanas, Cristian expuso en sus redes sociales que quería cambiar la guitarra para brindar un mejor espectáculo a los transeúntes de calle General Acha. Dicha colecta continúa y, sobre este hecho, dejó vías de contacto y formas de pago para aquellas personas que deseen colaborar económicamente.

Podés colaborar con Cristian a través del alias de Mercado Pago criscanta85, o comunicarte con él a través del teléfono celular 2645184684.