Usín aseguró que Orrego está acostumbrado a gobernar en contextos difíciles

Marcelo Orrego asumirá el 10 de diciembre, y no dispondrá de mayoría en la Cámara de Diputados, tampoco le tocará gobernar junto a un presidente del mismo color político, así como tampoco tendrá senadores . En ese complicando contexto, Usin analizó que el gobernador electo es dueño de una figura fuerte en la provincia, que goza con un gran apoyo popula r, por lo que no lo asusta esta situación adversa, ya que en Santa Lucía se acostumbró gestionar con un color político siempre contrario, refiriéndose a Gioja y Uñac.

Usín reconoció que la elección de JxC a nivel local fue mala, así como también aseguró que no sirve de nada 'buscar un chivo expiatorio de todo lo ocurrido', puesto que siempre se manejaron con la intención de ganar. "Se cometieron errores, creo y estoy convencido de que Massa fue un beneficiado de una trampa que tendió en la que polarizó con Milei, y dejaron de lado el despelote económico, y todo el tema de Insaurralde", opinó.

Gustavo Usin - dirigente de JXC

Consultado sobre que le gusta de Massa y que de Milei, y en qué se diferencia, el dirigente orreguista aseguró casi cortando la consulta que nole gusta nada de ninguno de los dos. De inmediato señaló que ambos llegaron muy desgastados a las Generales. Para luego asegurar que Patricia Bullrich era la mejor candidata a presidenta. "Sin duda hoy por hoy no me inclino por ninguno de los dos. Soy orgánico, por lo que voy a esperar a la reunión a la que convocará Marcelo, a la mesa de JxC. La definición que vamos a tomar va a ser orgánica, y no ir a votar no es una alternativa porque somos respetuosos de la democracia".

Cuando le preguntaron sobre so se sienten "muy en el medio" con el escenario de segunda vuelta en la que ellos no participan Usín contestó: "No sé si la palabra es tironeado, pero si hemos visto un lunes y martes llenos de operaciones que de aquí y allá se ha hecho notar", expresó en un primer momento.

