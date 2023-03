"Sólo te sabes pintar las uñas": el ofensivo comentario a Giselle Fernández tras incursionar en política

Sobre si será candidata o no aseguró que por el momento solo está trabajando en el espacio liderado por Martín, y que si la necesitan está dispuesta, para el lugar donde la necesiten . " En el espacio hay muchas mujeres trabajando, mucha gente joven también. La decisión será de los que están a la cabeza del proyecto, yo estaré donde decidan que soy útil, allí voy a estar" , señaló.

gselle.jpg

Justamente el 28 de febrero se cumplieron 8 años de que Giselle fue elegida Reina de la Fiesta Nacional del Sol (FNS). Aprovechando ese recuerdo bien fresco comentó que la experiencia de haber sido soberana, de haber representado a la provincia además de abrirle muchas puertas, le despertó las ganas de trabajar por su departamento, de involucrarse y no ser una mujer pasiva que se está quejando.

En ese sentido, la ex reina afirmó que si bien es cierto que hay personas en el departamento que la señalan solo como una ex soberana, y que incluso algunos de esos comentarios negativos vienen de parte de personas que trabajan en la política de Zonda, a ella le da risa lo que ellos dicen, y aseguró que no le afecta.

Giselle Fernández, la exreina del Sol que integra el Frente Cambia San Juan

"Han salido comentarios negativos de un Facebook trucho, en donde dicen que sólo sé pintarme las uñas. Me causó gracia. Hay personas que llevan años en la política y todavía piensan que las mujeres pueden mandar en una casa y la verdad es que pueden eso y también llevar a delante una gestión municipal, provincial y nacional. Pero hay personas que han avanzado y han dejado de lado el machismo", resaltó la dirigente en Canal 13 San Juan.

Lo que sí le afecta es el desempleo asegura que sufre su tierra. ‘Zonda es mi lugar favorito en el mundo, tiene los mejores paisajes de la provincia, pero está muy quedado. Falta mucho trabajo, hay muchas personas que sufren la falta de empleo, incluso profesionales. Conozco casos de personas que tuvieron que emigrar afuera del departamento, y también afuera de la provincia porque no consiguen trabajo’, contó.