Ricardo Coca responde todo: del éxodo de jóvenes a la educación pública a ¿se pueden bajar el sueldo los funcionarios universitarios?

El encargado de los números en la UNSJ señaló que, al manejarse sin presupuesto actualizado, el hacer frente a los pagos de los servicios les está llevando casi todos los recursos. En esa línea, alertó que, si bien han podido sobrevivir durante estos iniciales meses del año porque cuentan con el fondo anticíclico, del cual se están valiendo, "los próximos meses serán críticos", alertó.

Embed - Ricardo Coca, secretario de la UNSJ

Coca expresó que "creemos que la universidad pública debe tener los recursos que necesita para poder formar a sus alumnos, pero tenemos la restricción presupuestaria que nos impone". En ese sentido, señaló que se trata de la inversión universitaria más baja desde 1997.

Además se refirió a la mirada crítica que hay sobre los sueldos, explicando que el salario docente y no docente se establece de acuerdo a una paritaria nacional, y le contestó al referente libertario José Peluc, quien también puntualizó sobre lo que cobran quienes ocupan cargos jerárquicos: "Hay autoridades que emiten algunas opiniones que uno le dice, bueno, no conociste la universidad, no entraste, no charlaste. No voy a hablar de la persona en particular. Pero sí entra dentro de esto de que decía que no hay diálogo y que se habla de lo que no se conoce. Yo la verdad que no conozco cuánto cobran en el Congreso, porque por ahí se tiran números, pero no son muy claros. Pero lo repito, la determinación del salario está en orden a la paritaria nacional. El rector no es que se aumenta felizmente el sueldo y dice quiero cobrar tanto".

Éxodo de estudiantes de universidades privadas a públicas

Ricardo Coca advirtió sobre el aumento de chicos que llegan a la UNSJ de instituciones privadas. "Estamos recibiendo. Básicamente, los chicos que por ahí habían optado por alguna privada, con el incremento de las matrículas, vuelven; algunos que se habían ido u otros que estaban ahí, vuelven a pedir su reinserción o una inserción por primera vez. ¿Por qué te digo esto? Porque uno, como docente, yo estoy en las cátedras de cuarto año, soy el que tengo que dar las equivalencias de materias que se hayan cursado afuera del área mía. Vamos a tener un regreso de esos sectores y vamos a tener una fuerte pérdida por el pibe que no va a poder pagar el colectivo, que no va a poder sostenerse dentro de la universidad", apuntó.