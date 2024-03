Martín, a fondo: la relación con Milei, la deuda multimillonaria de la OSP y la "despolitización" de la Justicia

El Vicegobernador hizo foco en los "momentos difíciles en los que me toca gobernar junto a Marcelo Orrego" y la "esperanza de que acá a unos meses empecemos a recuperarnos". Argumentó que la complicada situación económica de la Argentina y de San Juan tiene el origen en los "muchos años de desaciertos políticos, de no tomar las medidas correspondientes" y que "esos desaciertos ahora se están pagando. San Juan no escapa a eso".