Mamá de Brenda Requena: "Guajardo pudo haber evitado el femicidio de mi hija"

La mujer contó que la noticia fue toda una sorpresa y que se enteró del juicio por una citación que llegó a su casa. "Decía que me tenía que presentar en Tribunales a declarar. Nadie me había avisado previamente que debíamos enfrentar otro juicio, no estaba enterada de nada. Creía que todo había terminado", expresó de ante mano Laura, al borde de las lágrimas.