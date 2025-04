Ibarra, a quienes lo critican por valorar a Orrego: "¿Por qué Uñac elogiaba a Macri?"

El exintendente habló de lleno sobre la ruptura en la relación el exgobernador Uñac. "No es una pelea. Hace muchos años alguien me enseñó que no había que pelear en política. Sí hay que alejarse", dijo. En ese sentido, graficó: "Hay un momento en que aburre la misma ruta. Me aburre lo que es más de lo mismo. No es Uñac, no quiero personalizar. Pero más de lo mismo te lleva al mismo lugar".