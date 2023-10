Dólar, corrida cambiaria y elecciones: dos periodistas sanjuaninos responden todo

El conductor consultó si estas incendiarias declaraciones ¿no generan un escenario económico que poco le favorece al libertario en caso de ganar la elección y tener que asumir como presidente? En ese sentido, el primero en recoger el guante fue Fager que opinó que el candidato a presidente debe ser muy cuidadoso a la hora de dar ese tipo de declaraciones , puesto que no solo necesita legalidad para conducir el país, sino también legitimidad, y que en el caso de esta última todavía no la tiene al no contar con gobernadores de su mismo color político.

"No tiene aval institucional a nivel país, no lo tiene en lo que es la caja de resonancia que es el Congreso, por ende, necesita tanto de la Cámara Alta como de la baja para varias cuestiones y para otras no. Pero para poder gobernador este país, al precipicio donde nos están llevando va a necesitar acompañamiento, y a mí me da la impresión de que está empezando a quemar algunos botes que lo acercaban al lugar donde se encuentra en este momento", apuntó.

Por su parte, Domínguez señaló que hasta el momento el libertario venía siendo "bastante prolijo", bajando el tono de agresividad en sus declaraciones, como lo hizo en el debate probablemente por recomendación de sus asesores. Pero, que con estas últimas declaraciones Milei "se fue al pasto". En este punto, el periodista expresó que: "Da la sensación de que en estos momentos la lectura de Milei es el fin justifica los medios. ¿Hasta qué punto está bien que un candidato a presidente llame a un descontrol total sabiendo cual es la consecuencia?".

Pero a su vez, Domínguez, disintió sobre la legalidad y legitimidad que planteó Fager. "No coincido con Federico con que no tiene la legitimidad, porque la legitimidad se la van a dar los votos el día de mañana si es electo presidente. Si gana por el 50,1% de los votos, o gana por lo que dice la Constitución, ya está legitimado como presidente. El tema es que hace para llegar a esos votos, y la verdad que sus declaraciones a mí me cayeron como un baldazo de agua fría, porque creo que le quita posibilidades", sostuvo.

Con respecto a la brutal escalada que tuvo el dólar el lunes, los periodistas expresaron que es complicado prever que la moderna estadounidense seguirá subiendo hasta las elecciones. En ese sentido, Fager precisó que la prensa solo amplia y replica lo que es el termómetro del ritmo de la calle va marcando. "Si uno se queda afuera de lo que es el termómetro, la medición urbana, la verdad es que uno no sabe ¿cuál es la función que terminamos cumpliendo?".

Mirá la entrevista completa