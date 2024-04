Cómo hacen las pymes para sobrevivir a la crisis: el relato de dos empresarios sanjuaninos

"Lo peor va a ser entre marzo y abril", había dicho Javier Milei a mediados de febrero pasado, anticipando que lo peor del ajuste, que llevaba entonces más de un 50% de inflación y una caída del salario real del 20% en dos meses, todavía no había llegado. Ahora sus vaticinios están finalmente cumpliéndose: un informe de la CAME reveló que la actividad de las pyme disminuyó casi un 12% en marzo y que en escenario de profundización de la caída, "las pymes no ven un piso en el corto plazo". Así lo manifestaron también dos empresarios sanjuaninos, Alejandro Tesei (Antares) y Hermes Rodríguez, dueño de una aseguradora y también secretario de la Cámara de Comercio, quienes expresaron que hasta agosto-septiembre no habrá grandes cambios y esperan por el aumento de sueldos para mejorar el consumo.