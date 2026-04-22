miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Ocho flores que se reproducen solas y transforman cualquier jardín sin esfuerzo

Se trata de especies que se autosiembran y permiten mantener espacios verdes coloridos con mínimo mantenimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image - 2026-04-22T195145.412

Las flores no solo aportan estética y frescura a jardines, balcones o interiores, sino que también pueden convertirse en aliadas para quienes buscan practicidad. En ese sentido, existen especies capaces de reproducirse por sí solas, sin necesidad de replantarlas cada temporada, lo que las vuelve ideales para lograr espacios verdes dinámicos y sustentables.

Este tipo de plantas, conocidas como de autosiembra, generan semillas que caen al suelo y germinan de manera natural, permitiendo que nuevas flores aparezcan año tras año, incluso en distintos sectores del jardín. Este proceso no solo reduce el trabajo de mantenimiento, sino que también favorece la biodiversidad y atrae polinizadores como abejas, mariposas y aves.

Entre las especies más destacadas se encuentran la aguileña, la dedalera y la caléndula, reconocidas por su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones y por su facilidad para multiplicarse. También aparecen la borraja y la amapola, que se dispersan con ayuda del viento, y el cosmos, que germina con facilidad en primavera.

Completan la lista la verbena, de larga floración y gran resistencia al calor, y el amaranto, que puede cubrir amplias superficies gracias a su crecimiento vigoroso. Todas ellas comparten una característica clave: requieren pocos cuidados y, una vez instaladas, garantizan color y vida en el jardín sin intervención constante.

Así, estas flores se consolidan como una opción ideal para quienes buscan un jardín atractivo, natural y de bajo mantenimiento, donde la propia dinámica de la naturaleza se encarga de sostener el ciclo de crecimiento.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Te Puede Interesar

El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.
Golpe boquetero

Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación
Fatal desenlace

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación
Encuentro

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes
Atención

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina
Impacto

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina