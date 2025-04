Quién es el diseñador detrás de los trajes litúrgicos del papa Francisco

Filippo Sorcinelli nació en Italia en 1974 y desde una edad muy temprana demostró interés por el arte y su admiración por elhttps://www.tiempodesanjuan.com/el-mundo/que-es-el-embalsamamiento-moderno-el-proceso-que-le-practicaron-al-cuerpo-del-papa-francisco-n400445, el cual se convirtió en todo un sello personal al desarrollar sus creaciones.

Este experimentado diseñador lleva más de 25 años creando vestiduras litúrgicas. Dirige su propio estudio en Italia, Atelier LAVS, un taller fundado en 2001 especializado en ornamentos sacros, donde se diseñan muebles, accesorios y prendas de vestir para la esfera eclesiástica. Junto con un equipo de aprendices crean y diseñan piezas para diversas iglesias y órdenes religiosas de todo el mundo. El estilo de diseño de Sorcinelli es una combinación de la artesanía tradicional italiana y las técnicas de diseño moderno que han hecho que su trabajo destaque entre los demás.

Según la revista Bloomberg, el Laboratorio Atalier Vesti Sacre realizó mas de 50 diseños para el papa Benedicto XVI, incluidas las prendas con las que fue sepultado, para luego continuar el legado con la llegada de Francisco.

En 2014, el Vaticano encargó oficialmente a Filippo Sorcinelli el diseño de las vestiduras litúrgicas de Pascua para el papa Francisco. Se trata de un honor increíble para cualquier diseñador, pero para Sorcinelli, fue una oportunidad de crear algo verdaderamente único y hermoso. Quería crear un juego de vestiduras que mostrara la rica herencia de las vestiduras litúrgicas de la Iglesia, al tiempo que incorporaba elementos de diseño más modernos, materiales y técnicas. Cada pieza se fabricó con los mejores materiales, como lino, seda, encaje y delicados bordados dorados. Las técnicas utilizadas para crear las vestiduras eran todas técnicas italianas tradicionales, como el bordado a mano y el ganchillo. Sin embargo, Sorcinelli también incluyó algunas técnicas más modernas, como el corte por láser y la impresión 3D, para dar a las vestiduras un toque contemporáneo.

Uno de los elementos más importantes de los diseños de Sorcinelli es el simbolismo y el significado que se esconde tras cada pieza. Quería que las vestiduras contaran una historia y reflejaran el mensaje de amor y paz que predica el papa Francisco. Cada una de las vestiduras tenía un diseño único, y cada una simbolizaba algo diferente. Por ejemplo, la casulla llevaba bordada una imagen de una paloma, símbolo de la paz, mientras que el estolón llevaba la frase "ámense los unos a los otros" en varios idiomas.

Cuando por fin se presentaron las vestiduras, rápidamente generaron una reacción muy positiva tanto fuera como en el interior de la curia. El diseño era moderno y vanguardista, aunque los elementos tradicionales le conferían una elegancia atemporal. Se dijo que el propio Papa estaba muy satisfecho con los diseños.

El laboratorio de diseño LAVS también trabajó junto a Sorcinelli a contra reloj para el último diseño que luce para su eterno descanso el papa Francisco.

