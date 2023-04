El brillo ideal: elegí el look de la semana con Ana Arte

Un nuevo look eléctrico de otoño llega para inspirarte llega de la mano de Ana Arte en Paren las Rotativas . Las tendencias de esta nueva temporada vuelven a sorprender con géneros y texturas diversas en prendas como este conjunto de Justa Petra disponible esta semana en el local que eligen las sanjuaninas.

Sugerencia de hoy Colores de un otoño romántico: dejate llevar con este look soñado de Ana Arte

Detalles que te hacen brillar, tonos peltre y metalizados, y un total look muy explosivo que va muy bien con unos borcegos con detalles únicos a tres tonos en su suela como estos Donne , transformándose en una combinación ideal para tu comodidad con la llegada de esta nueva temporada.

Sin dudas los accesorios de esta sugerencia son un "must have" de la temporada. El collar con eslabones distinguidos y de Moro Accesorios y la cartera Rituals a tono con el pantalón, son la combinación que estabas buscando para darle ese toque de alto impacto a tu out fit.

SUGERENCIA.png

En Ana Arte podes encontrar todas las prendas exclusivas de Justa Petra en San Juan, y looks de ensueño como este para que elijas tu favorito en el arranque de esta semana.

Recordá que encontrás en Ana todo el asesoramiento personalizado y las marcas que tanto buscas. Podés realizar tus consultas a través de las redes sociales oficiales del local (hacé click aquí) o acercándote por el inconfundible local ubicado en Av. Libertador Gral. San Martín esquina del Bono