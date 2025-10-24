Con una mayor presencia de blancos y negros, así fue la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina

Este jueves por la noche el James L. Knight Center de Miami, Florida se llevó todas las miradas al realizarse una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina, el galardón que reconoce, celebra y premia a los artistas latinos y de habla hispana. Bady Bunny, Karon G, Rouw Alejandro eran algunos de los máximos nominados, y como en cada premiación, la alfombra roja se llevó gran parte de las miradas.

Los outfit de diseñadores destacaron por sus creaciones, aunque se percibió una predominancia de blancos y negros en la red carpet. Tajes, faldas hasta el suelo, escotes prominentes y encajes sutiles combinaron a la perfección con looks más tradicionales.

En la gala se rindió homenaje a Bad Bunny con el premio “Artista Latino del Siglo XXI”, tras alcanzar un récord histórico y ser nominado a 27 candidaturas. Finalmente ganó 11 de ellas y dio un emotivo discurso dedicado a sus fans. Lo mejor de la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina image Laura Pausini image Carlos Bauter image Carlos Vives image Daddy Yankee image Emilia image Peso Pluma y Kenia OS image Abraham Mateo image Elvis Crespo image Yami Safdie image Farruko

