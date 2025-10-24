viernes 24 de octubre 2025

¡Qué elegancia!

Con una mayor presencia de blancos y negros, así fue la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina

La mayor ceremonia que reúne la música habla hispana y latina se llevó a cabo este jueves en Miami. Como en la antesala a cada premiación, la alfombra roja se llevó todos los flashes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este jueves por la noche el James L. Knight Center de Miami, Florida se llevó todas las miradas al realizarse una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina, el galardón que reconoce, celebra y premia a los artistas latinos y de habla hispana. Bady Bunny, Karon G, Rouw Alejandro eran algunos de los máximos nominados, y como en cada premiación, la alfombra roja se llevó gran parte de las miradas.

las ojotas: de la playa al street style
Las ojotas: de la playa al street style
No más blanco para Año Nuevo
Chau blanco: el color tendencia que hay que usar en Año Nuevo

Los outfit de diseñadores destacaron por sus creaciones, aunque se percibió una predominancia de blancos y negros en la red carpet. Tajes, faldas hasta el suelo, escotes prominentes y encajes sutiles combinaron a la perfección con looks más tradicionales.

En la gala se rindió homenaje a Bad Bunny con el premio “Artista Latino del Siglo XXI”, tras alcanzar un récord histórico y ser nominado a 27 candidaturas. Finalmente ganó 11 de ellas y dio un emotivo discurso dedicado a sus fans.

Lo mejor de la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina

image
Laura Pausini

Laura Pausini

image
Carlos Bauter

Carlos Bauter

image
Carlos Vives

Carlos Vives

image
Daddy Yankee

Daddy Yankee

image
Emilia

Emilia

image
Peso Pluma y Kenia OS

Peso Pluma y Kenia OS

image
Abraham Mateo

Abraham Mateo

image
Elvis Crespo

Elvis Crespo

image
Yami Safdie

Yami Safdie

image
Farruko

Farruko

¡Llegó el momento de los pelados! Las mujeres los prefieren, según una encuesta

Uñas de terror: sugerencias para decorar tus uñas con temática "Halloween"

Mocha Mousse: el nuevo neutro del verano sanjuanino

