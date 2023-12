Macri retoma el control del PRO sin Bullrich ni Larreta y propone un apoyo a Milei

El balotaje generó una ruptura entre Macri y Patricia Bullrich. Hasta las elecciones generales ambos habían estado en sintonía, pero todo se tensionó cuando comenzaron las negociaciones entre los líderes del PRO y Milei para discutir espacios de poder. El ex Presidente intentó monopolizar las conversaciones y consideró que la actual ministra de Seguridad “se cortó sola”. Ella respondió: “No me someto a Macri”. Bullrich deslizó ante su equipo que Macri no es su jefe y decidió incorporarse al Gobierno libertario con resistencia del titular de la Fundación FIFA.