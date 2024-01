Los diarios, el nexo entre la gente y el comercio de San Juan: una recopilación inédita de avisos

No había televisión, las redes sociales no existían y los únicos medios que mantenían informada a la población sanjuanina eran la radio y los diarios. En el San Juan de 1944, “Acción” y “Tribuna” eran los diarios que, tras el terremoto, fueron de gran ayuda no solo para llevar las noticias a cada hogar y reflejar la situación que se vivía en la provincia, sino también un excelente aliado para los comerciantes que con mucho esfuerzo abrieron sus puertas. Así la población se enteraba si su local de confianza estaba en actividad.