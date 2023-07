La Velada del Año 3: el argentino Coscu, héroe en Madrid, se recuperó y le ganó por KOT al chileno Germán Garmendia

Querido amigo, te felicito por esta victoria. Te la merecías, tragaste mierda muchísimas veces, tenes un corazón gigante, solo los que no te conocen pueden dudar de eso.



No soy quien para juzgar tu vida, solo me interesa como cambiaste la mía. Arriba campeón! ♥ pic.twitter.com/BuL8ZgCeVI