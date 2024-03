La sorprendente confesión de Riquelme sobre Ortega: "Fue el jugador..."

La autoridad principal y máximo ídolo de Boca , Juan Román Riquelme , no dudó en reconocer al Burrito Ortega por su calidad incuestionable dentro del campo de juego. La leyenda boquense siempre reconoció al crack de River y hasta llegó a describirlo como "un amigo del fútbol". Además, en 2019 también lo había llenado de elogios: " El único jugador de River que me daba miedo cuando lo enfrentaba era Ortega. Ortega fue el mejor, sin dudas que fue el mejor".

Durante su estadía en Paraguay, Riquelme volvió a enaltecer la figura del Burroy hasta lo consideró como el mejor futbolista al que enfrentó con la Banda Roja: "Cuando jugaba (Ariel) Ortega yo miraba. Me olvidaba la camiseta que tenía puesta y yo tenía la obligación de sentarme en la tele a ver como jugaba Ortega. Fue el mejor que yo enfrenté del equipo rival, sin dudas. Yo quería que él juegue. Quería ver como la paraba, como gambeteaba. Porque lo miraba por tele como frenaba y como enganchaba y pensaba: '¿Cómo hace?' Entonces yo lo quería ver al lado. Era increíble.

"Yo disfrutaba. Jugaba en contra y disfrutaba. Yo quería que se la den a él para que gambetee. Después no quería que me haga el gol, pero sí que se la den. Yo quería ver cómo lo hacía. Es una sensación rara, me pasaba eso", aseguró.