Secretos entre espinas: tres consejos infalibles para cuidar su cactus como un experto

Los cactus, con su resistencia y belleza austera, se han convertido en las estrellas del diseño interior y la jardinería de bajo mantenimiento. Sin embargo, su fama de "supervivientes" a veces lleva a cometer errores que resultan fatales. Contrario a la creencia popular, un cactus necesita atenciones específicas para prosperar. A continuación, desglosamos los tres secretos fundamentales, extraídos de la experiencia de expertos en cactáceas, para garantizar la salud y longevidad de su ejemplar.

El error más común y la principal causa de muerte de los cactus es el exceso de agua. Estas plantas están diseñadas para almacenar líquido, por lo que regar en exceso provoca rápidamente la pudrición de las raíces y el tallo.

El Consejo Clave: Riegue únicamente cuando el sustrato esté completamente seco . No solo la capa superficial, sino hasta el fondo de la maceta. Para verificarlo, introduzca un palillo de madera (como el de los pinchos) hasta el fondo; si sale limpio y seco, es hora de regar.

La Técnica: Cuando riegue, hágalo en profundidad hasta que el agua salga por los orificios de drenaje. Luego, deseche el agua sobrante del plato inferior de inmediato. Durante el invierno, época de reposo, el riego debe reducirse o suspenderse casi por completo (una vez al mes, como máximo, o solo si el cactus muestra signos de deshidratación).

2. Luz abundante y ubicación estratégica

Los cactus son hijos del sol y requieren una gran dosis de luz para mantenerse compactos y sanos. La falta de luz hace que la planta se "estire" buscando el sol (fenómeno llamado etiolación), debilitándose y deformándose.

El Consejo Clave: Coloque su cactus en el lugar más luminoso de su casa u oficina . Lo ideal es una ventana orientada al sur o al este, donde reciba varias horas de sol directo o, al menos, luz indirecta muy brillante.

La Prevención: Si el cactus tiene muchas espinas gruesas o vellosidades (como una bola de púas), probablemente tolere el sol directo. Si tiene pocas espinas y es de color verde claro, prefiera la luz filtrada para evitar quemaduras. Si está en interior, gírelo ocasionalmente para que reciba luz de manera uniforme.

3. El sustrato y el drenaje: la base de la vida

Para sobrevivir en el desierto, los cactus necesitan que el agua se filtre rápidamente y no se quede estancada. Por ello, el sustrato tradicional para plantas de interior es su peor enemigo, pues retiene demasiada humedad.