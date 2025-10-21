martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Manos verdes

Secretos entre espinas: tres consejos infalibles para cuidar su cactus como un experto

Contrario a la creencia popular, un cactus necesita atenciones específicas para prosperar y no morir en el intento. Conocé los secretos que te vendrán muy bien

Por Mario Godoy
Cuidad un cactus tiene sus secretos para no lamentar contratiempos.

Cuidad un cactus tiene sus secretos para no lamentar contratiempos.

Los cactus, con su resistencia y belleza austera, se han convertido en las estrellas del diseño interior y la jardinería de bajo mantenimiento. Sin embargo, su fama de "supervivientes" a veces lleva a cometer errores que resultan fatales. Contrario a la creencia popular, un cactus necesita atenciones específicas para prosperar. A continuación, desglosamos los tres secretos fundamentales, extraídos de la experiencia de expertos en cactáceas, para garantizar la salud y longevidad de su ejemplar.

Lee además
El Palo de Agua es una planta que llena el hogar de muy buenas energías, aplicando ciertos secretos su vida y presencia será mucho más brillante.
Mano verde

¡A brillar mi amor!: los secretos para un Palo de Agua saludable y radiante

1. La regla de oro del riego: menos es más

El error más común y la principal causa de muerte de los cactus es el exceso de agua. Estas plantas están diseñadas para almacenar líquido, por lo que regar en exceso provoca rápidamente la pudrición de las raíces y el tallo.

  • El Consejo Clave: Riegue únicamente cuando el sustrato esté completamente seco. No solo la capa superficial, sino hasta el fondo de la maceta. Para verificarlo, introduzca un palillo de madera (como el de los pinchos) hasta el fondo; si sale limpio y seco, es hora de regar.

  • La Técnica: Cuando riegue, hágalo en profundidad hasta que el agua salga por los orificios de drenaje. Luego, deseche el agua sobrante del plato inferior de inmediato. Durante el invierno, época de reposo, el riego debe reducirse o suspenderse casi por completo (una vez al mes, como máximo, o solo si el cactus muestra signos de deshidratación).

2. Luz abundante y ubicación estratégica

Los cactus son hijos del sol y requieren una gran dosis de luz para mantenerse compactos y sanos. La falta de luz hace que la planta se "estire" buscando el sol (fenómeno llamado etiolación), debilitándose y deformándose.

  • El Consejo Clave: Coloque su cactus en el lugar más luminoso de su casa u oficina. Lo ideal es una ventana orientada al sur o al este, donde reciba varias horas de sol directo o, al menos, luz indirecta muy brillante.

  • La Prevención: Si el cactus tiene muchas espinas gruesas o vellosidades (como una bola de púas), probablemente tolere el sol directo. Si tiene pocas espinas y es de color verde claro, prefiera la luz filtrada para evitar quemaduras. Si está en interior, gírelo ocasionalmente para que reciba luz de manera uniforme.

3. El sustrato y el drenaje: la base de la vida

Para sobrevivir en el desierto, los cactus necesitan que el agua se filtre rápidamente y no se quede estancada. Por ello, el sustrato tradicional para plantas de interior es su peor enemigo, pues retiene demasiada humedad.

  • El Consejo Clave: Utilice una mezcla de sustrato específica para cactus y suculentas que garantice un drenaje excelente. Esta mezcla debe ser porosa e incluir materiales como arena gruesa, gravilla o perlita.

  • La Maceta: Asegúrese de que la maceta siempre tenga uno o más orificios de drenaje en la base. Las macetas de barro o terracota son las más recomendables, ya que son porosas y permiten que el exceso de humedad se evapore a través de sus paredes. Un buen drenaje es el seguro de vida de su cactus contra la temida pudrición radicular.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Te Puede Interesar

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Tribunales

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados
Etapa final

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única. 
Info útil

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada