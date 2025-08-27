Intentó llevarse dos acondicionadores y un desodorante de un supermercado en Rivadavia y terminó arrestada

Un intento de hurto terminó con una mujer tras las rejas en Rivadavia . El hecho, conocido durante los últimos días, ocurrió en el supermercado Café América, ubicado sobre calle Rastreador Calívar, donde la encargada advirtió maniobras sospechosas y dio aviso a la Policía.

De acuerdo a fuentes policiales, dos mujeres recorrieron el comercio y, mediante las cámaras de seguridad, se constató que una de ellas guardó entre sus pertenencias dos acondicionadores y un desodorante sin abonarlos.

Posteriormente, ambas pasaron por las cajas y pagaron únicamente lo que llevaban en el carrito.

Efectivos del Comunal 03 entrevistaron a las sospechosas y finalmente aprehendieron a Carina Díaz, quien quedó vinculada a la causa por tentativa de hurto. En la investigación intervino la UFI de Flagrancia.