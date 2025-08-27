Intentó llevarse dos acondicionadores y un desodorante de un supermercado en Rivadavia y terminó arrestada

Un intento de hurto terminó con una mujer tras las rejas en Rivadavia. El hecho, conocido durante los últimos días, ocurrió en el supermercado Café América, ubicado sobre calle Rastreador Calívar, donde la encargada advirtió maniobras sospechosas y dio aviso a la Policía.
De acuerdo a fuentes policiales, dos mujeres recorrieron el comercio y, mediante las cámaras de seguridad, se constató que una de ellas guardó entre sus pertenencias dos acondicionadores y un desodorante sin abonarlos.
Posteriormente, ambas pasaron por las cajas y pagaron únicamente lo que llevaban en el carrito.
Efectivos del Comunal 03 entrevistaron a las sospechosas y finalmente aprehendieron a Carina Díaz, quien quedó vinculada a la causa por tentativa de hurto. En la investigación intervino la UFI de Flagrancia.