Hospital Rawson: se cortó la luz por media hora y no se activó el sistema de emergencia

Ante diversas versiones sobre un corte de luz prolongado en el Hospital Rawson que habría afectado el funcionamiento del servicio de salud en el principal nosocomio de la provincia, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado donde reconocen que hubo un corte de luz de media hora y no se activó el sistema de emergencia. No obstante, informaron oficialmente que no hubo consecuencias en pacientes con dependencia de aparatos vitales.