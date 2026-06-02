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Nuevo descubrimiento

Histórico: hallan una nueva especie de dinosaurio raptor en Argentina

Los fósiles fueron analizados con tomografía computada y microscopía electrónica, que revelaron rasgos anatómicos únicos.

Por Agencia NA
El dinosaurio cuyo hallazgo en Santa Cruz fue catalogado como histórico. Foto: Gobierno de Santa Cruz

El dinosaurio cuyo hallazgo en Santa Cruz fue catalogado como histórico. Foto: Gobierno de Santa Cruz

Un equipo de investigadores de Argentina y Japón identificó una nueva especie de dinosaurio raptor en las cercanías de El Calafate, en Santa Cruz. Se trata de un descubrimiento histórico porque Kank australis amplía el registro fósil de los dinosaurios unenlágidos en el hemisferio sur, tendiendo un 'puente geográfico' entre los ejemplares hallados en la Patagonia y otras partes del mundo, informó el gobierno provincial.

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El hallazgo se produjo en la estancia La Anita, donde en 2019 se había recuperado un fragmento de garra que sugería la presencia de un raptor. En expediciones posteriores, particularmente en 2024, se encontraron vértebras cervicales y dientes que permitieron confirmar la identidad de una nueva especie.

El dinosaurio se fue reconstruyendo pieza por pieza durante sucesivas expediciones. Los fósiles fueron analizados mediante tomografía computada y microscopía electrónica, técnicas que revelaron rasgos anatómicos únicos.

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La investigación fue publicada en la revista Journal of Vertebrate Paleontology y estuvo liderada por el paleontólogo Matias Motta, junto a un equipo que trabaja en el Museo Molina, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET), la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Japón.

Cómo era Kank australis, el "gran Ñandú"

“Kank” proviene de la mitología del pueblo originario aonikenk o tehuelche, y hace referencia al “gran Ñandú” creador de la constelación Choiols, conocida como la Cruz del Sur. “Australis” significa “del sur”, en alusión a la latitud extrema donde fueron hallados los restos.

El animal habría tenido un tamaño mediano, similar al de un ñandú grande, con unos 27 kilos de masa corporal, caminaba sobre dos patas y portaba la característica garra curva en el segundo dedo del pie.

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“La descripción de Kank australis es importante porque sumamos una nueva especie de la familia de los unenlágidos, una familia poco representada en el registro fósil ya que sus huesos son muy gráciles y difíciles de preservar”, explicó Motta y agregó: “Este dinosaurio se diferencia claramente de los raptores del hemisferio norte, como Velociraptor, por sus dientes cónicos con pequeñas estrías y por las particularidades únicas de sus vértebras cervicales”.

El dinosaurio fue hallado en rocas del Cretácico Superior y esto es importante porque demuestra que los unenlágidos ya estaban ampliamente distribuidos justo antes del impacto del meteorito, hace 66 millones de años.

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