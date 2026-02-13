Forzó el baúl de un auto en pleno centro de Caucete y escapó con herramientas

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este viernes al mediodía en Caucete, cuando un joven denunció que le violentaron el baúl de su auto en plena Diagonal Sarmiento y le sustrajeron una caja de herramientas. El sospechoso fue detenido minutos después en el barrio Felipe Cobas.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:50. Según la denuncia radicada por Sánchez Fabio Jesús, de 26 años, había dejado estacionado su Renault Clio blanco frente al local Nutrientes, cuando un transeúnte le advirtió que un Renault 12 verde se detuvo detrás de su vehículo y que un hombre forzó el baúl para llevarse una caja de herramientas.

Con los datos aportados, efectivos policiales iniciaron recorridas por la zona para dar con el rodado señalado. La búsqueda dio resultado en el interior del barrio Felipe Cobas, sector 5, entre manzanas H, donde los uniformados localizaron un automóvil con las características descriptas.

Al entrevistar al conductor, identificado como Velázquez David Gustavo, los efectivos observaron a simple vista una caja de herramientas en el asiento del acompañante, coincidente con la denunciada como sustraída.

Personal de la Comisaría Novena procedió a la aprehensión del sospechoso. Tras la comunicación al 105, el ayudante fiscal de turno de Flagrancia, Gustavo Mendoza, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

Por directiva del fiscal Francisco Micheltorena, Velázquez quedó formalmente detenido acusado del delito de robo, en el marco del Legajo N.º 08/26, con intervención de la UFI Flagrancia.