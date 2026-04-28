Festival de descuentos en Patio Alvear: hasta 50% OFF y actividades gratis

El próximo plan está más cerca de lo que pensás. Patio Alvear Shopping se prepara para recibir a los sanjuaninos con un festival de descuentos imperdible que combinará compras, entretenimiento y experiencias para toda la familia.

Del 7 al 10 de mayo , el shopping ofrecerá promociones de hasta el 50% en marcas seleccionadas , en una propuesta que invita a renovar el guardarropa, aprovechar ofertas y disfrutar de un paseo distinto.

Embed - Patio Alvear Shopping on Instagram: " en Patio Alvear Shopping Del 7 al 10 de mayo Tu próximo plan empieza acá Más marcas, más promos, más ahorro: cuatro días imperdibles para comprar mejor y disfrutar a pleno. Encontrá promociones de hasta el % off en tus marcas favoritas y viví una experiencia única con propuestas para toda la familia y entretenimiento gratuito y personajes de películas y ruletas con premios para tus mejores fotos para disfrutar Más momentos, más experiencias, más diversión Patio Alvear, donde el protagonista sos vos " View this post on Instagram

Compras, shows y diversión para toda la familia

Durante cuatro días, el espacio se transformará en un punto de encuentro con múltiples actividades gratuitas pensadas para grandes y chicos.

Entre las propuestas destacadas, habrá:

Intervenciones del Magic Circus Show

Visitas de personajes de películas

Actividades interactivas

Ruletas con premios

Photopoint para fotos

Degustaciones de productos

La iniciativa busca no solo potenciar el consumo, sino también ofrecer una experiencia completa donde el entretenimiento sea parte central del recorrido.

Un plan ideal para salir, comprar y disfrutar

Con una agenda cargada y beneficios en distintas marcas, el festival se presenta como una opción atractiva para quienes buscan aprovechar descuentos y compartir un momento diferente en la ciudad.

Desde la organización destacan que el objetivo es generar un espacio donde cada visitante pueda encontrar algo a su medida: desde promociones hasta actividades para disfrutar en familia o con amigos.

Porque en Patio Alvear, la consigna es clara: más momentos, más experiencias y más diversión.