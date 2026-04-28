Festival de descuentos en Patio Alvear: hasta 50% OFF y actividades gratis

El próximo plan está más cerca de lo que pensás. Patio Alvear Shopping se prepara para recibir a los sanjuaninos con un festival de descuentos imperdible que combinará compras, entretenimiento y experiencias para toda la familia.
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El shopping ofrecerá promociones en marcas y una agenda con shows y actividades para toda la familia. Habrá Magic Circus, personajes, juegos, premios y degustaciones durante cuatro días.
El próximo plan está más cerca de lo que pensás. Patio Alvear Shopping se prepara para recibir a los sanjuaninos con un festival de descuentos imperdible que combinará compras, entretenimiento y experiencias para toda la familia.
Del 7 al 10 de mayo, el shopping ofrecerá promociones de hasta el 50% en marcas seleccionadas, en una propuesta que invita a renovar el guardarropa, aprovechar ofertas y disfrutar de un paseo distinto.
Durante cuatro días, el espacio se transformará en un punto de encuentro con múltiples actividades gratuitas pensadas para grandes y chicos.
Entre las propuestas destacadas, habrá:
La iniciativa busca no solo potenciar el consumo, sino también ofrecer una experiencia completa donde el entretenimiento sea parte central del recorrido.
Con una agenda cargada y beneficios en distintas marcas, el festival se presenta como una opción atractiva para quienes buscan aprovechar descuentos y compartir un momento diferente en la ciudad.
Desde la organización destacan que el objetivo es generar un espacio donde cada visitante pueda encontrar algo a su medida: desde promociones hasta actividades para disfrutar en familia o con amigos.
Porque en Patio Alvear, la consigna es clara: más momentos, más experiencias y más diversión.