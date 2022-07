Confesión: por qué Ivan de Pineda está sin redes sociales

Hoy en día las redes sociales están tan normalizadas que es muy poco común que haya personas que no tengan perfil ni ingresen en ninguna de ellas, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de aplicaciones que se pueden encontrar. Es aún más inusual que un famoso no tenga redes, dado que es una forma muy usada para sumar trabajo e ingresos con los canjes y publicidades. Entre las celebridades que no tienen redes sociales, una de las que más sorprende es Iván de Pineda, que recientemente contó el insólito motivo que lo llevó a tomar esta decisión.