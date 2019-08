Víctor Hugo confirmó por qué se fue de C5N

Convertido casi en un emblema del apoyo al kirchnerismo, sorprendió cuando la semana pasada, y luego de que Alberto Fernández participara de un evento en el MALBA organizado por el Grupo Clarín, Víctor Hugo Morales hiciera una dura editorial criticando al candidato presidencial del Frente de Todos desde La Mañana, el programa que conduce por radio AM 750. Allí comenzaron a circular distintas versiones.

En las últimas semanas, el periodista no estaba saliendo al aire en El Diario, el ciclo que va por la pantalla de C5N. Y si bien en un primer momento se habló de que se trataba de un descanso, los rumores de la desvinculación de la señal de noticias más vista comenzó a sonar fuerte. Un paro interno de trabajadores, que el conductor apoyó abiertamente, y un reclamo salarial, habrían sido los desencadenantes.

Finalmente, este juevfes 29 Víctor Hugo confirmó su salida del canal y reveló los motivos económicos, luego de que no le cumplieran una promesa salarial. "En junio les propuse una cifra, no en dólares como algunos medios que andan dando servicios por ahí dicen. Dije un cifra a valor de mercado que por supuesto yo sé que valgo ahora que es mucho menos a la que era cuando era el relator de fútbol más escuchado. Me podían responder que no, me podían responder un poco menos. No me llamaron ni me han vuelto a llamar. Por lo cual, sin que me echen, y sin que me haya ido, porque yo quería que me llamaran, conversar y arreglarlo, estoy afuera. Y la sensación que tengo es que esto sigue así. Y colorín colorado, está etapa de mi vida, parece, que ha terminado", anunció desde la radio.

Por otro lado, reconoció la tensión vivida durante el paro de trabajadores al que se sumó. "Hace un mes y medio hubo un paro en el canal. Mucho más que por los trabajadores, que son mis compañeros, mis amigos y yo me siento un deudor de todos ellos, más que por ellos por mí mismo, por mi historia personal, siempre acompaño los paros. Cuando hago un acuerdo con las empresas, yo les digo que si hay un paro de los trabajadores yo hago paro. Lo aviso porque yo sé que tengo un salario privilegiado que les hace pensar que me tengo que poner la camiseta de la empresa y la verdad es que no es así. Yo siempre soy un trabajador. Y el episodio de ahora me ratifica que lo mejor que he hecho siempre con mi vida es ser siempre un laburante, considerarme un laburante y nunca pensar que he voleado la pierna del otro lado del mostrador", explicó

En ese sentido, Morales reconoció que un directovo del canal le reprochó su actitud. “No me di cuenta al principio, pero estaba reprochándome, y cuando lo advertí reaccioné duramente. Él también estuvo muy duro. No dije nada porque no quiero provocarle un daño a C5N, por todo lo que significa; C5N que es mucho más importante que ese trabajador y que yo mismo. Ha cumplido una misión espectacular, y la sigue cumpliendo muy bien, aunque pueda faltar uno de nosotros”.

Pero a pesar de valorar a la señal de noticias, también expresó su malestar y dolor. "Lo que ocurrió después de esta discusión es que nunca más me llamaron para nada. Y el ninguneo sí que duele. Nunca más me dijeron nada y sentí que no me merecía que no me llamaran. Eso no corresponde, con nadie. Menos con un tipo que da bastante. Yo he jugado bastante. Cuando acepté a principios de año un sueño que no me convencía fue porque sentía que C5N era una gran herramienta. Quería estar en la pelea maravillosa que se ha dado

