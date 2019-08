El padre de los superhéroes de Marvel tendrá una serie animada basada en su niñez

La vida de Stan Lee fue tan importante para la cultura pop en el mundo que incluso después de su fallecimiento sigue siendo fuente de inspiración para hacer nuevas creaciones. En esta ocasión se trata de una serie animada que relatará las aventuras de un Lee niño.

El anuncio de esta nueva historia que llevará como nombre The Amazing Stan, el cual es una clara referencia a la creación más famosa y emblemática del escritor de novelas gráficas: The Amazing Spider-Man.

La noticia se dio a conocer en la Comic-Con 2019, en San Diego, California dentro del marco del panel especial A Celebration of Stan Lee's Life and Legacy, el cual fue una conferencia con la participación de diversos panelistas quienes compartieron recuerdos con Lee, así como la forma en que inspiró sus trabajos.

En este nuevo proyecto, Marvel no estará involucrada y la creación correrá a cargo de POW! Entertainment, la compañía productora de Stan Lee, así como Pure Imagination Studios, quienes serán los encargados de dar vida a la animación del pequeño creador.

Stan Lee murió por insuficiencia cardíaca y respiratoria en noviembre de 2018. (Foto: Archivo)

El proyecto imagina un mundo a través de los ojos de un joven Lee en el mundo moderno. Para Scott Petterson, escritor de otras obras de animación como Phineas y Ferb, el personaje será un "soñador constante" y él y sus amigos "aprenderán a asumir riesgos en la vida, explorar nuevas ideas y nunca rendirse".

Durante su intervención, Jonhn Roberts, director de contenido de Pure Imagination, mencionó que para él "es un honor ayudar a continuar con el legado creativo de uno de los más grandes narradores de historias que la cultura pop haya conocido al presentar una serie con un nuevo reparto de personajes para niños y adultos con quienes conectarse".

Además, resaltó la importancia del escritor, ya que cumplió sus sueños de la infancia y "los convirtió en un universo que presenta a superhéroes que han resonado en generaciones de todas las edades y culturas".

The Amazing Stan, esperan sus productores, será muy bien recibida por los seguidores, pues refleja "la capacidad que Stan tenía de ver el mundo con una imaginación infantil".

Sobre el equipo que trabajará en la serie, Gill Champion CEO de PI Studios y uno de los productores, dijo que "se necesita un equipo creativo muy especial para capturar la historia de un joven Stan y el nacimiento de sus creaciones únicas. Estamos encantados de contar esta extraordinaria historia y compartir este increíble viaje con su legión de fans".

La serie se presentó en la Comic-Con 2019 y su nombre es un clara referencia a su creación emblemática: “The Amazing Spider-Man”. (Foto: Archivo)

Durante la conferencia se mostró un adelanto de dos minutos de The Amazing Stan, sin embargo, no se dieron detalles respecto a la fecha de su lanzamiento y tampoco cuántos episodios tendrá o la duración de los mismos.

Esta serie no es el único proyecto póstumo relacionado con Stan Lee, pues en septiembre de este año se publicará una nueva historia llamada A Trick of the Light, la cual fue escrita en conjunto con la joven autora Kat Rosenfield.

El relato contará la vida de un par de superhéroes amigos que se unirán aún más para salvar el mundo. Los protagonistas serán la prodigiosa hacker Nia y Cameron, un joven que sufrió un accidente y adquirió la capacidad de manipular la tecnología con su mente.

A través de las redes sociales, los seguidores de Stan Lee se han pronunciado expectantes sobre este libro y muchos han expresado que su historia no decepcionará. En este sentido, la editorial Houghton Mifflin Harcourt ha declarado que la historia estará "llena de emocionante y vertiginosa aventura, así como de la exuberante invención que ha definido la carrera de Lee".