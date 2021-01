Leticia Siciliani confesó por qué no “presume “a su novia en las redes

Luego de la popularidad que ganó en MasterChef Celebrity, a pesar de la eliminación, Leticia Siciliani contó que también el motivo de su sonrisa se debe a lo bien que la pasa con su novia. De hecho, habló de la posibilidad de formar una familia con ella inclusive.

"Estoy de novia, muy bien y en pareja. Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión y mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse. Mantengo la reserva por protección, porque, así como estamos, estamos bien y ella no tiene ganas de que la muestre”, contó respondiendo a la gran pregunta que muchos se hacen "¿por qué jamás comparte contenido con su pareja?". Noticias Relacionadas Leticia Siciliani contó la verdad: ¿por qué se ausentó de MasterChef sin aviso?

Para aumentar el misterio, Leticia remarcó que bajó su perfil para que su chica se sintiera cómoda y la relación avanzara a paso firme.

"Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo”, explicó.

Lo que más sorprendió a sus fans fue que no dudó en aproximarse a un futuro y pensarse con su pareja más adelante, con proyecto de familia, y dijo: "Pienso que voy a querer tener hijos con ella porque desde que soy chica tengo el deseo de ser madre. Pero no es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque no sé siquiera cómo quiero ser madre. Pero sin dudas quiero ser madre y obvio que lo voy a ser”.

Fuente: Con información de Ciudad