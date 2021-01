¡Cómo no te va a dar energía!: Romina Malaspina hizo una publicación que hasta celebró una conductora

Romina Malaspina no deja de despertar pasiones tanto cuando está delante de una cámara como cuando aparece en alguna publicación en las redes sociales.

Justamente en Instagram fue donde una publicación suya alborotó a todo el personal, entre los que estaba una reconocida conductora.

La panelista del Canal 26 había recibido más de 150 mil likes dentro de la primera hora en la que publicó el clip. “Te envidio mucho el cuerpo”, reconoció una admiradora. “Compartí tips”, le pidió otra. “A partir de ahora, te rezo a vos”, bromeó uno. “Ahora me dieron ganas de tomar esa bebida”, protestó otro.

No obstante, el comentario que más llamó la atención fue el de su amiga, Ivana Nadal. Esta se había quedado asombrada de la figura de la presentadora de televisión. La joven terminó utilizando una sola palabra: “Wow”. Ambas se habían reunido antes de que Nadal hiciera un viaje al exterior. Romina había asistido a su fiesta de cumpleaños.

Varias personas habían criticado la falta de distanciamiento social en el evento. No obstante, Ivana no le dio demasiada importancia. En varias oportunidades, la compañera de Malaspina había referido que no se encontraba asustada por el coronavirus. Esta indicó que, si uno tenía amor por uno mismo y llevaba una vida sana, no se iba a enfermar. Esto causó mucha ira en las redes, donde la acusaron de desinformar.

Hace unos días, Malaspina se mudó a su nuevo departamento en Puerto Madero. En una de sus stories, presentó su nuevo cuarto gamer. Además, exhibió el comedor, que era mucho más espacioso que el anterior. Este tenía grandes ventanales que iluminaban toda la habitación. Además, se podía apreciar la vista de los edificios de la ciudad.