Pura emoción: mirá la foto que le tocó el corazón a Dalma Maradona

Desde ese triste 25 de noviembre en el que Dalma Maradona despidió a Diego Armando, recibe muestras de cariño y admiración por parte de los fans de su papá. Esta vez, una foto volvió a conmoverla.

En medio de los escándalos con las exparejas del futbolista, la disputa por la fortuna, los hermanos reconocidos y no reconocidos, la actriz recibió un nuevo gesto que la hizo feliz.+

A dos días del fallecimiento del exDT de la Selección Argentina, la hija de "El Diez" subió un foto retro en donde recordó un tierno momento de su infancia, cuando solía regalarle flores a su padre.

La famosa expresó con el corazón partido: "¡La vida es un ratito, así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y, por favor, ¡volvé a mirarme con ese amor que se ve en la foto! ¡Te amo para siempre!".

Luego, la hija mayor de Claudia Villafañe se fue junto a su hermana Gianinna a un homenaje de Boca Juniors para Diego que le hicieron los jugadores en la Bombonera. Por supuesto, no pudo evitar las lágrimas.

Después de tatuarse la firma de su papá y compartirla con sus seguidores, la artista recibió una nueva muestra de cariño hacia ellos que se viralizó en las redes.

"No sé quién sos, porque me pasaron tu foto y yo no tengo Facebook, pero te agradezco este gesto de todo corazón", afirmó la hija de Maradona al ver un tatuaje de ella regalándole una flor a su padre.

Fuente: Minuto Uno Neuquén.