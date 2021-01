Pía Slapka… ¿de novia con Del Potro?: un mensaje de la rubia, encendió los rumores

La pareja de famosos más impensada de la farándula argentina surgió entre algunos rumores sobre una supuesta salida de los dos a un conocido bar porteño.

Según algunos fans de ambos que fueron testigos del encuentro, confesaron que se los vio muy acaramelados.

Si bien, es de público conocimiento que son amigos desde hace mucho tiempo, el periodista Rodrigo Lussich en su clásico Los Escandalones, en el programa Intrusos, dijo que la “pareja” está en la etapa de coqueteo, disfrutar de tragos, comidas, frecuentarse.

Todavía no sería una relación formal, pero todo iría en ese camino. Al parecer todo marcha sobre rieles y dentro de los parámetros de una relación que suma condimentos para transformarse en formal.

Pero para sorpresa de muchos televidentes, Pía le respondió un mensaje al periodista y sembró la incertidumbre entre sus fans.

“Nos conocemos hace bastante tiempo. No tengo nada para decir”, se puede leer en el mensaje de WahtsApp que le mandó a Lussich. Lo que resalta él es que no se lo desmintió y que el resto de los mensajes que no mostró van en la misma línea, en la de no decir, pero sí dejar entrever que algo estaría pasando.