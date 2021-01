Noelia Marzol embarazada, respondió indignada las críticas sobre su “picante” trabajo

La hermosa Noe Marzol junto a Ramiro Arias, esperan su primer hijo con total felicidad, pero ella sentó postura y enfrentó las críticas de quienes la cuestionan por seguir ejerciendo su profesión en medio de su dulce espera.

Con un tranquilo embarazo de cuatro meses y medio, está harta de recibir críticas desmedidas en los últimos días por sus movimientos, vestuarios y supuestos peligros que podría correr al continuar moviéndose de la misma manera con pancita y todo.

“Todavía hay gente que me critica por mostrar mi cuerpo estando embarazada, pero también recibo mucha buena onda y aprendemos a que la maternidad es compatible con el trabajo, el estudio y muchas cosas que tienen que ver con la vida de la mujer. Me criticaban porque sigo bailando, pero todo eso está aprobado por mi médico. Y la realidad es que está mal culpar siempre a las madres por las pérdidas de los bebés, que además por lo general suelen ser errores genéticos por cuestiones de padre y madre, no errores de la mujer”.