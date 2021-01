María Fernanda Callejón sorprendió a todos al hablar de Claudia Villafañe: "Es una..."

María Fernanda Callejón es una de las personas que más conoce la relación que tuvieron Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona

La panelista de Polémica en el Bar fue pareja de Guillermo Coppola y fue allí donde llegó a compartir muchos momentos con el astro y la madre de Dalma y Gianinna.

En una charla con Íudica y el resto de la famosa mesa, la Callejón se permitió poner en valor a la mujer que hay en Claudia Villafañe.

"¿Cómo se hicieron tan amigas con Claudia y con las chicas? ¿De la época en que estabas con Coppola, ahí se dio la amistad? Porque siempre la defendés mucho. Siempre te escucho en las entrevistas defenderla vehementemente a Claudia», comenzó preguntando el periodista de espectáculos. "Sí, ¿Quién no puede defender a Claudia? Primero, más allá de la amistad", comenzó diciendo Callejón.

"Yo rescato de Claudia su integridad, es una mujer de las que ya no existen. Obviamente la fui conociendo a media que estuve con Guille. Los primeros años fueron un secreto a voces, por un montón de cosas que no vienen al caso. Pero yo iba mucho a la puerta de la casa de Devoto, me quedaba en el auto, Claudia sabía de mi relación, ella tenía más relación con Sonia, con quien se casó Guille después de mi noviazgo pero después en una temporada en Punta del Este, cuando Guille me blanquea, le daba clases a Dalma y a Gianinna. Estábamos muy pegados", prosiguió contando.

"Y ahí empecé a relacionarme más con ellos, a ir a la playa y a charlar más con Claudia. Y más allá de que a Claudia no le gustaban las andanzas de Diego, por supuesto, nuestra relación era más familiar. Y Claudia fue la primera en recibirme, me abrió las puertas de su casa con sus hijas. Entendió todo de lo que pasaba en nuestra relación con Guille y siempre me apoyó. Y me apoyó con el tema de la maternidad. Teníamos muchas amigas en común y nos empezamos a hacer muy amigas. Hay un grupo de gente en común que teníamos con Claudia", comentó.

"Y siempre estuvo muy atenta y presente en mis cuestiones de maternidad. Ahí yo me di cuenta que clase de mujer era. Porque creo que la maternidad es compatible con el otro y a veces no. Y gracias a ella yo tengo a mi hija, porque me presentó a mi médico", cerró diciendo. ¿Cómo habrá tomando la organizadora de eventos sus palabras? ¿Se comunicarán seguido o la relación disminuyó?