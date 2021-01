El 'Tucu' López rompió el silencio y habló de su relación con Jimena Barón: mirá lo que dijo

La relación entre el Tucu López y Jimena Barón es de las que más revuelo despertó en los últimos tiempos dentro de la farándula nacional.

Y fue el propio locutor quien en las últimas horas se animó y compartir con sus oyentes parte de su vida privada.

En diálogo con 'Agarrate Catalina', ciclo de la OnceDiez, el Tucfu dijo: "Mi balance en ese aspecto es súper positivo. Con Jime nos hemos conocido y hemos construido algo que está muy lindo y disfrutamos los dos. Estamos muy felices. Para mí la pandemia estuvo muy bien", manifestó.

Posteriormente, el también actor se describió en cuanto a su vínculo con su grupo familiar y el de la mamá de Morrison. "Soy muy familiero, mi familia forma una parte muy importante de mi vida. Tengo mamá, papá y dos hermanas, la han recibido con alegría y fue todo con felicidad. Fue muy hermoso para el poco tiempo que llevamos juntos. Nos conocemos las familias, no tenemos mucho mambo con eso y no le damos demasiada trascendencia, lo tomamos con mucha tranquilidad", sostuvo.

También, el propio Tucu López contestó si en algún futuro cercano le gustaría ser padre junto a Jimena. "A mí me dan ganas de ser papá. Tengo ganas de ser papá hace tiempo, pero, simplemente, con mis parejas anteriores no fluyó y no llegamos a ese momento. Acá si todo fluye y es todo alegría, por supuesto que me gustaría ser papá y que Jime sea la mamá de mi hijo o hija", confesó.

Pero siguiendo esa línea, el integrante del elenco de 'Sex' rescató que sus deseos de ser padre fueron un tema de charla junto con Barón, cuyo hijo nació producto de su exvínculo con Daniel Osvaldo. "Jime ya es mamá, pero ese lugar es un lindo momento para una pareja que está bien. A mí me gustaría, tengo 40 años. Con ella charlamos de todo un poco, pero no es un proyecto a corto plazo", selló.