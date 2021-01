¡Ya están los finalistas de Masterchef Celebrity!: con quién vas

Masterchef Celebritty está llegando a su final y en la noche del jueves se conocieron quienes se disputarán el gran título en el programa sensación de la televisión argentina.

En una jornada marcada por la tensión, Claudia Villafañe y Analía Franchín fueron las más destacadas con los platos que prepararon y definirán el certamen.

El desafío constaba de hacer platos libres, bajo las directrices de Dolli Irigoyen, Germán Martitegui, Damián Betular, y Donato de Santis. Aunque no había un desafío concreto como tal, cada participante no debía olvidar todos los valiosos tips de la cocinera cuando apareció en el estudio el año pasado. Tampoco debían olvidarse los puntos de cocción de ciertas verduras. Pero los nervios jugaron malas pasadas para el cantante de cumbia, mientras que las otras dos mediáticas supieron llevar bien la gala.

Los participantes tuvieron el doble de exigencia. El estudio les quedó pequeño, y debieron llevarse bien para intentar ocupar el lugar de cada celebridad que pasó por la cocina más importante de Argentina. Finalmente, solo dos participantes lograron llegar preparadas para la gran final. El Polaco non logró hacerlo, pero se lleva un gran aprendizaje. Su personalidad carismática hizo que el jurado le tenga mucho aprecio.

Fue entonces que llegó el momento de presentar a las dos competidoras. Santiago Del Moro dejó hablar a la empresaria. "Es muy difícil poder hablar, realmente poder sacar todo lo que tengo adentro. Dalma me dijo que no había que llorar en tele. Me tocó venir a hacer esto en un momento de pandemia, sin laburo", dijo Claudia Villafañe ante el panel de jurados, quebrada por la emoción y muy agradecida por seguir adelante en los últimos días de competencia.

Al agradecimiento le siguió Analía Franchín, quien nunca ha dejado de sorprender con sus insólitos sombreros. Es preciso recordar que una vez fue con un adorno de Dolli Irigoyen en su cabeza, a modo de homenaje. En esta ocasión, llevaba un podio de ganadores como decorado. Finalmente, la periodista pasó al frente y se emocionó: "No tengo otra palabra para decir que gracias".