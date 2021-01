¿Qué dijo Osvaldo Laport sobre el ACV que sufrió Soledad Silveyra?

El fin de semana pasado el mundo del espectáculo quedó en shock debido a que trascendió que Soledad “Solita” Silveyra había sufrido un ACV. La actriz se realizó un control y los médicos dijeron que eran problemas que databan de tiempo atrás, por lo que decidieron dejarla internada para observar su progreso.

Es así que el actor Osvaldo Laport, quien no solo compartió pantalla con Solita decenas de veces si no que es un gran amigo suyo, habló con Juan Etchegoven en “Mitre Live” sobre el estado de salud de Silveyra. Dijo que “está pachucha” pero que “está bien gracias a Dios. Fue un susto lo que tuvo”. También comentó que le envió un guion con la intención de llevarlo a la realidad juntos cuando a su amiga le resulte conveniente.

“Me prometió que iba a venir a ver ‘Rotos de Amor’. Pero no quiero que me avise, quiero que me sorprenda. En cuanto esté bien, va a estar sentada ahí”, dijo Laport. Y sobre cómo se enteró dijo que fue “al otro día de la noticia. Automáticamente le envié un mensaje y me contestó. Ya estaba bien, recuperada y tenía que estar cinco días internada pero ya está en su casa y está muy bien»,

La actriz por su parte, ya se encargó de hablar con los medios para llevar tranquilidad a todo el mundo. “Yo la verdad que me asusté mucho porque uno relaciona la palabra ACV con secuelas fuertes o con la muerte”, sin embargo, aclaró que “estoy perfecta por suerte, era un ACV viejo, no es que tengo un ACV… estoy bien, tengo que cuidarme, no fumar y hacerme los análisis necesarios. Pero estoy bien, un abrazo grande”.