La Princesita Karina le cantó las 40 a la Bomba Tucumana: "Creías que..."

El Cantando sigue siendo epicentro de distintos conflictos, pero en esta ocasión el disparador tuvo lugar en Los Ángeles de la Mañana.

Las protagonistas, una vez más, fueron la Princesita Karina y Galdys La Bomba Tucumana, quienes no terminan de encontrar un punto de entendimiento más allá de que las dos son artistas de la música tropical.

La situación tuvo lugar en el momento en el que Gladys le hizo un reproche a la personalidad del jurado, asegurando que con Ángela Leiva, otra referente de la movida tropical, no era tan dura en las devoluciones. "Yo no le dije nada feo a Ángela, perdón. Yo nada más me libré de acusaciones. Nuestros intercambios fueron tranca de mi parte nada más. De tu parte hacia mí no fue tranca. De Ángela hacia mí tampoco fue nada tranca. Me pasa que veo un montón de personas pidiéndome tener empatía cuando no la tuvieron conmigo. Sin embargo, no les pagué con la misma moneda ni les falté el respeto como ustedes me lo faltaron a mí. Solo me senté, lo hablé y ya", dijo Karina en primera instancia.

Sorprendida con las palabras de su colega, Gladys La Bomba Tucumana indagó: "¿Y yo qué te hice? ¿Por qué sentís ese rencor hacia mí?". Sin dudar, Karina La Princesita la cruzó: "No me hiciste absolutamente nada. Pasa que cada vez que daba una devolución vos te creías que estabas por encima de mí y que no soy quién para darte una devolución. Mis notas siempre te caían mal. Me lo dijiste en la pista y después te olvidaste. Vos decís cosas y te olvidás".

Sin escatimar en sus declaraciones, la jurado del 'Cantando 2020' siguió con su descargo. "Yo no soy una artista de ahora, canto desde hace 17 años. Nadie es más que nadie. Yo no siento rencor, pero vos recriminaste mucho mis devoluciones y las señalaste. El tema capaz que lo tenés vos conmigo. Cantan distinto con Ángela ¡¿Pensás que cantás mejor que ella?! ¿Me estás recriminando que le puse un 10 a ella y a vos no? Yo puntué como cantaban. A Nivel vocal me parece que Ángela está por encima de muchos en la movida tropical y de muchos otros estilos", afirmó.

Asimismo, Karina La Princesita hizo hincapié en que existe una disputa entre Ángela Leiva y Gladys La Bomba Tucumana, donde no quiere involucrarse: "Acá siempre la guerra entre ustedes es ver quién es la mejor en la movida tropical. Por ahí yo logré más cosas que todas y no me van a ver sentada diciendo que la 1 y la reina soy yo porque a mí no me interesa. No tengo rencor con vos. Solo que a diferencia tuya siento que somos todas iguales y que nadie es más que nadie. Eso".