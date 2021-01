¡Harta!: Mica Tinelli salió a dar explicaciones sobre la hinchazón de su nariz

Luego de que Micaela Tinelli revelara que se operó la nariz, se filmó mostrándose con una cinta y explicó que tras la consulta con el cirujano plástico que la operó le indicaron que la usara durante varios días. Al menos, hasta que le bajara la inflamación.

Desde que contó que pasó por el quirófano por decisión propia, sus seguidores comenzaron a especular y ella, lejos de quedarse en el molde, salió a aclarar los tantos; reveló cuándo se operó y por qué se le inflamó la nariz.

“En octubre del año pasado me operé y salió todo impecable. No tuve ninguna complicación, solo se me inflamó. Como la nariz tarda en cicatrizar, acomodarse bien, y estos tiempos de calor no ayudan... Tan simple como eso”.

Cabe destacar que la sorpresa de sus seguidores se dio por la instancia de tiempo y el periodo de recuperación que tuvo Mica que fue muy extenso para lo habitual, a lo que ella misma salió a remarcar que se trataba del calor lo que generó que volviese a verse hinchada.

