El trágico presagio de la Princesita Karina: "Voy a morir..."

La Princesita Karina está viviendo una gran experiencia como jurado del Cantando 2020 y también disfrutando de una relación a la que calificó de muy buena.

Nicolás Furman es el nombre del hombre que ocupa el corazón de la cantante, quien le acompaña en más de una ocasión al programa.

Ni bien se subió al auto, las cámaras no paraban de tomarles fotos a ambos, luego de que él la fue a buscar con su auto. Sobre esto habló de Brito: “No me contó que ayer la fue a buscar el novio al Cantando. Me estoy enterando por los portales”. “Ya fue varias veces, pero ayer estaban sacándole fotos. Pobre, no sabía qué cara poner”, comentó La Princesita.

“¿Y cómo la pasó con los fotógrafos?”, le preguntó Ángel. “Miraba para abajo y decía ‘¿qué hago?’ y no sé, mirá y saludá. Entonces, saludó”, dijo Karina entre risas. Luego, Mariana Brey quiso saber si a Nicolás le gustaba o no la exposición. “No, no está acostumbrado. Pero a su vez él cantaba también. Es muy respetuoso”, respondió.

Así, Karina lo describió: “Es re buena onda, super. Nunca una mala cara. ¿Viste esos novios que todo les molesta, que te reclaman todo? Este no”. Ante esto, de Brito se sinceró y expresó que “te veo re a full. Siempre tuviste buena onda en el Cantando, pero cuando a apareció Nico es como que venías más sonriente”.

“Nah, apenas empezó el Cantando ya estaba así yo”, trató de esquivar la cantante tropical. Así, el prestigioso periodista de espectáculos le preguntó si tenía ganas de estar de novia en este año. Para sorpresa de todos, admitió: “No, decía que seguramente me voy a morir sola”. Finalmente, el amor la atrapó y ahora está en pareja con Furman.